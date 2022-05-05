Автозавод у Калінінграді, який збирав BMW, виділив працівникам по 10 соток під картоплю — Finance.ua

Автозавод у Калінінграді, який збирав BMW, виділив працівникам по 10 соток під картоплю
Вчора 19:00
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Калінінградський автомобільний завод холдингу «Автотор», де збирали BMW, Kia та Hyundai, виділив своїм працівникам по 10 соток землі «у зв’язку з непростим економічним становищем, у якому опинилося підприємство».
"З метою додаткової соціальної підтримки працівників підприємства акціонерами та керівництвом Автотор було прийнято рішення виділити на безоплатній основі всім охочим земельні ділянки для облаштування городів. Розмір ділянок — по 1000 кв. метрів (10 соток). Для працівників виділено два земельні масиви загальною площею 300 га, що перебувають у власності компанії, — в районі селищ Холмогорівка та Любліне.
Для забезпечення майбутнього врожаю на городах заводчан на Автоторі організовано продаж високоякісної насіннєвої картоплі вітчизняного виробництва", — кажуть в компанії.
Самі ділянки по 10 соток розподіляються шляхом жеребкування.
Німецький автоконцерн BMW на початку березня оголосив про зупинення складання автомобілів на «Автоторі» та припинення поставок машин на російський ринок.