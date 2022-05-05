Автозавод у Калінінграді, який збирав BMW, виділив працівникам по 10 соток під картоплю — Finance.ua
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Автозавод у Калінінграді, який збирав BMW, виділив працівникам по 10 соток під картоплю

Вчора 19:00
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Калінінградський автомобільний завод холдингу «Автотор», де збирали BMW, Kia та Hyundai, виділив своїм працівникам по 10 соток землі «у зв’язку з непростим економічним становищем, у якому опинилося підприємство».
Про це повідомляється на сайті компанії.
"З метою додаткової соціальної підтримки працівників підприємства акціонерами та керівництвом Автотор було прийнято рішення виділити на безоплатній основі всім охочим земельні ділянки для облаштування городів. Розмір ділянок — по 1000 кв. метрів (10 соток). Для працівників виділено два земельні масиви загальною площею 300 га, що перебувають у власності компанії, — в районі селищ Холмогорівка та Любліне.
Для забезпечення майбутнього врожаю на городах заводчан на Автоторі організовано продаж високоякісної насіннєвої картоплі вітчизняного виробництва", — кажуть в компанії.
Самі ділянки по 10 соток розподіляються шляхом жеребкування.
Німецький автоконцерн BMW на початку березня оголосив про зупинення складання автомобілів на «Автоторі» та припинення поставок машин на російський ринок.

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Завод першим у росії з травня 1997 року розпочав випуск автомобілів іноземних брендів. Загальний обсяг виробництва перевищив 2,5 млн машин.
Підприємство з 1 по 22 травня відправило частину співробітників до оплачуваної відпустки. Загалом на автозаводі працюють близько 3500 осіб.

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За матеріалами: Економічна Правда
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