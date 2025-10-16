9 самых опасных высокооплачиваемых профессий Сегодня 08:39

9 самых опасных высокооплачиваемых профессий

Высокая зарплата всегда привлекает соискателей работы, но готовы ли все рисковать жизнью ради хорошего вознаграждения? Платформа Resume Now проанализировала данные Бюро трудовой статистики США, чтобы определить, какие из наиболее прибыльных профессий являются одновременно наиболее опасными.

Оказалось, что большинство из них — практические специальности, не требующие высшего образования. Именно такие работы часто выбирает поколение Z — люди, рожденные с конца 1990-х до начала 2010-х, для которых диплом не гарантирует трудоустройство, отмечает Inc.

Эксперт по карьере Кит Спенсер подчеркивает: выбирая такие профессии, важно понимать, способен ли человек принимать критические решения в опасных условиях.

Resume Now сопоставила уровень смертельного травматизма на рабочем месте в 2023 году (в США) с медианной зарплатой, чтобы составить рейтинг самых опасных, но высокооплачиваемых профессий в США. Все суммы указаны как годовой доход до уплаты налогов.

Топ-9 самых опасных высокооплачиваемых профессий

1. Фермеры, животноводы и руководители сельскохозяйственных предприятий



Погибших: 171. Средняя зарплата: 87 980 дол.

Опасности: работа с тяжелой техникой, крупными животными и погодными условиями.

2. Пилоты и авиадиспетчеры



Погибших: 62. Средняя зарплата: 198 100 дол.

Опасность: механические неисправности, плохая погода, высокая ответственность за жизнь пассажиров.

3. Бригадиры механиков, монтажников и ремонтников

Погибших: 47. Средняя зарплата: 75 820 дол.

Опасности: наблюдение за тяжелыми машинами, электрическими системами и транспортом.

4. Монтажники и ремонтники линий электропередачи

Погибших: 27. Средняя зарплата: 92 560 дол.

Опасности: поражение током, падение и работа в сложных погодных условиях.

5. Руководители строительных проектов

Погибших: 21. Средняя зарплата: 106 980 дол.

Опасность: падение, аварии с техникой, строительные риски.

6. Менеджеры по транспорту, хранению и логистике

Погибших: 9. Средняя зарплата: 102 010 дол. Опасность: аварии, работа с тяжелым оборудованием и опасными материалами.

7. Горные и геологические инженеры

Погибших: 8. Средняя зарплата: 101 020 дол.

Опасности: обвалы, взрывы, токсичные вещества.

8. Капитаны, штурманы и пилоты морских судов

Погибших: 5. Средняя зарплата: 85 540 дол.

Опасности: штормы, крушения судов, сложные условия работы в море.

9. Менеджеры промышленного производства

Погибших: 5. Средняя зарплата: 121 440 дол.

Опасность: постоянная работа с тяжелыми механизмами и фабричными процессами.

