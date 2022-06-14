86% уехавших украинцев планируют вернуться домой — опрос (инфографика) — Finance.ua
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86% уехавших украинцев планируют вернуться домой — опрос (инфографика)

Сегодня 12:00Личные финансы
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Work.ua провел опрос среди украинских переселенцев об их успехах в поиске работы за границей и дальнейших планах.
С начала российского вторжения согласно официальным данным 6,2 миллиона украинцев уехали за границу, из которых 1 миллион человек уже вернулись.
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Поэтому в настоящее время можем предположить, что за границей осталось около 5 миллионов граждан Украины. С учетом того, что от трети до половины из них дети, предполагаем, что совершеннолетних переселенцев ориентировочно 3 миллиона человек.
86% уехавших украинцев планируют вернуться домой — опрос (инфографика)

Люди ищут работу в новых странах

Более половины респондентов сказали, что искали работу в тех странах, где сейчас находятся (59%). А еще 16% планируют приступить к поиску. Такие цифры могут свидетельствовать, что украинские беженцы не рассчитывают на социальные выплаты и волонтерскую помощь. Они стараются самостоятельно обеспечить себя.
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В то же время, четверть опрошенных не искали работу. Можно предположить, что это, прежде всего, люди, которые не потеряли работу и работают удаленно, пенсионеры и женщины с маленькими детьми.
86% уехавших украинцев планируют вернуться домой — опрос (инфографика)

Для большинства соискателей поиски не увенчались успехом

Только примерно 39% тех, кто искал работу, смогли ее найти. К сожалению, поиск не принес желаемых результатов в 61% случаев. Хотя во многих странах были созданы условия для упрощенного найма украинцев.
86% уехавших украинцев планируют вернуться домой — опрос (инфографика)

Украинцы хотят домой

311 человек, или 86% всех опрошенных, планируют вернуться в Украину. Основная часть (221 человек) ответили, что они хотят вернуться после окончания войны. Четверть всех опрошенных планируют возвращение в ближайшее время.
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Только 14% респондентов (49 человек) выбрали вариант ответа «Не планирую». 21 из этих 49 человек, то есть почти половина, нашли работу в новой стране пребывания.

Справка Finance.ua:

  • война заставила миллионы украинцев уехать в Польшу, среди которых подавляющее большинство — женщины с детьми. Это привело к тому, что польские работодатели испытывают острый недостаток мужской рабочей силы;
  • если посмотреть на вакансии на разных порталах по поиску труда, около 70-80% предложений именно для мужчин. Преимущественно ищут специалистов. Так, работодатели жалуются на нехватку, например, водителей автобуса, операторов машин с ЧПУ и операторов погрузчика. Такая ситуация на рынке труда вынуждает работодателей конкурировать и предлагать более привлекательную оплату труда.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: Finance.ua
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