Украине нужны «рабочие руки»: сколько платят специалистам рабочих профессий — Finance.ua

Украине нужны «рабочие руки»: сколько платят специалистам рабочих профессий

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Украине нужны «рабочие руки»: сколько платят специалистам рабочих профессий

Спрос на рабочие специальности становится все более ощутимым на современном украинском рынке труда.

По данным кадрового портала grc.ua , в июне актуальных вакансий в этой сфере стало на 20% больше по сравнению с предыдущим месяцем. В общей структуре всего рынка труда Украины доля вакансий сферы рабочего персонала составляет 8% всех актуальных на портале.

В современных реалиях спрос на работников рабочих специальностей будет увеличиваться. Все больше компаний начинают возобновлять свою деятельность как в своем регионе, так и на новой локации после переезда.

В условиях кризиса на рынке труда украинцы часто сталкиваются с проблемами трудоустройства. Снижение размера заработных плат, небольшое количество предложений работы, высокая конкуренция и увеличение срока поиска заставляют специалистов переквалифицироваться.

Конкуренция среди представителей рабочих специальностей сейчас не слишком высокая, поэтому трудоустроиться на таких позициях можно без проблем.

Где нужны работники

Представители рабочих специальностей востребованы во всех регионах Украины. Более трети актуальных вакансий открыты во Львове и области.

На втором месте среди регионов город Днепр и область, третье место занимает Донецкая область.

Нужен ли опыт работы

Найти работу представителям рабочих специальностей достаточно легко даже без опыта. Почти половина всех вакансий для лиц без опыта работы (47%) и столько же для людей с минимальным опытом от 1 до 3 лет.

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Опыт от 3 до 6 лет требуется только в 4% актуальных вакансий, а более опытные специалисты востребованы только в 2% вакансий.

Кто сейчас нужен

Проанализировав все актуальные предложения, можно выделить тройку наиболее востребованных специалистов.

Чаще всего работодатели ищут монтажников — 14% от всех предложений, вторыми по количеству предложений работы являются грузчики — 13%, а третье место занимают комплектовщики и упаковщики товаров — 10% от всех актуальных вакансий.

Сколько готовы платить

В среднем, в Украине предлагаемая заработная плата в открытых предложениях для специалистов рабочих профессий составляет 13 700 грн. Минимальная ежемесячная компенсация для этих специалистов стартует от 8900 грн, таких вакансий большинство — 44%.

Оклад, начинающийся от 13 400 грн, указан в четверти вакансий. Зарплату от 17 800 грн готовы платить 16% работодателей.

Высоких зарплат, к сожалению, меньшинство. Только в 9% предложений работы для рабочих озвучена зарплата от 22 300 грн и в 6% вакансий предлагают оклад от 26 800 грн.

В зависимости от специализации уровень компенсации тоже значительно меняется. Самый большой средний оклад предлагают слесарям и механикам — 20 800 грн. Наладчики могут получать в среднем 18500 грн, а операторы станков — 15500 грн в месяц. Около 14 000 грн могут получать разнорабочие, электрики и электромонтеры. Монтажники и грузчики могут рассчитывать в среднем на 13700 грн за свой труд. Наименьшую заработную плату предлагают комплектующим и укладчикам-упаковщикам, в среднем — 10 100 грн.

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