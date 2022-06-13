Украинцы могут получить еще выплаты: кто и как может получить 6660 грн — Finance.ua

Украинцы могут получить еще выплаты: кто и как может получить 6660 грн

Сегодня 13:02 — Личные финансы

Благотворительный фонд ADRA Ukraine оказывает финансовую помощь уязвимым категориям населения, оказавшимся в кризисной ситуации, в размере 6660 гривен на человека.

Программа распространяется на жителей Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, а также других оккупированных на момент реализации территорий.

Про этом сообщает VisitUkraine.today.

Кто может получить помощь?

— лица, самостоятельно обеспечивающие жизнедеятельность домохозяйства;

— беременные женщины или кормящие младенцев;

— многодетные семьи;

— дети группы риска (дети из зоны активных боевых действий или с хроническими заболеваниями или сироты и прочее);

— лица старше 50 лет с особыми потребностями;

— лица с инвалидностью;

— лица с тяжелыми хроническими заболеваниями и ранениями в результате боевых действий.

Как подать заявку?

Подать заявку на регистрацию можно через горячую линию ADRA Ukraine:

+380673331752

+380931706739

+380506155750

График работы: ежедневно с 8:00 до 18:00, кроме субботы.

После того как оператор принял заявку по телефону, нужно отправить копии своих документов в чат-бот Viber или Telegram . Напишите в чат-бот сначала свои ФИО и номер телефона, которые вы указывали при регистрации, и только после этого прикрепите необходимые документы. Документы, отправленные без согласования с оператором, не являются основанием для регистрации в помощь.

Список необходимых документов:

— копия/фото документов каждого члена семьи: первая и вторая страницы паспорта и прописка (если ID-карта, то копия обеих сторон и приложение с пропиской);

— идентификационный код;

— свидетельство о рождении;

— документ, подтверждающий критерий уязвимости.

В случае одобрения заявки вам придет SMS о начислении средств, 6660 грн на каждого зарегистрированного человека.

Помощь оказывается только тем лицам, которые раньше не получали финансовые выплаты от каких-либо других организаций.

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