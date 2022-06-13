Украинцы могут получить еще выплаты: кто и как может получить 6660 грн — Finance.ua
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Украинцы могут получить еще выплаты: кто и как может получить 6660 грн

Сегодня 13:02Личные финансы
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Благотворительный фонд ADRA Ukraine оказывает финансовую помощь уязвимым категориям населения, оказавшимся в кризисной ситуации, в размере 6660 гривен на человека.
Программа распространяется на жителей Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, а также других оккупированных на момент реализации территорий.
Про этом сообщает VisitUkraine.today.
Кто может получить помощь?
— лица, самостоятельно обеспечивающие жизнедеятельность домохозяйства;
— беременные женщины или кормящие младенцев;
— многодетные семьи;
— дети группы риска (дети из зоны активных боевых действий или с хроническими заболеваниями или сироты и прочее);
— лица старше 50 лет с особыми потребностями;
— лица с инвалидностью;
— лица с тяжелыми хроническими заболеваниями и ранениями в результате боевых действий.
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Как подать заявку?
Подать заявку на регистрацию можно через горячую линию ADRA Ukraine:
+380673331752
+380931706739
+380506155750
График работы: ежедневно с 8:00 до 18:00, кроме субботы.
После того как оператор принял заявку по телефону, нужно отправить копии своих документов в чат-бот Viber или Telegram. Напишите в чат-бот сначала свои ФИО и номер телефона, которые вы указывали при регистрации, и только после этого прикрепите необходимые документы. Документы, отправленные без согласования с оператором, не являются основанием для регистрации в помощь.
Список необходимых документов:
— копия/фото документов каждого члена семьи: первая и вторая страницы паспорта и прописка (если ID-карта, то копия обеих сторон и приложение с пропиской);
— идентификационный код;
— свидетельство о рождении;
— документ, подтверждающий критерий уязвимости.
В случае одобрения заявки вам придет SMS о начислении средств, 6660 грн на каждого зарегистрированного человека.
Помощь оказывается только тем лицам, которые раньше не получали финансовые выплаты от каких-либо других организаций.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: Finance.ua
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