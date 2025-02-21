83% больше, чем в 2023: куда украинцы переводили средства и сколько (инфографика) — Finance.ua

83% больше, чем в 2023: куда украинцы переводили средства и сколько (инфографика)
В 2024 году платежные системы активно использовались как для переводов средств внутри Украины, так и для получения денежных переводов из-за границы.
Об этом пишет НБУ.
В 2024 году в Украине действовали 24 платежные системы «перевод средств», из которых 15 создано резидентами и 9 нерезидентами (четыре системы из США, три из Великобритании, по одной из Грузии и Канады).
В прошлом году сумма внутренних переводов, осуществленных через платежные системы «transfer Funds», составила 1 336,58 млрд грн (33,2 млрд долл. США в эквиваленте). Это на 83% больше, чем в 2023 году.
Переводы по Украине
Средняя сумма одного перевода по Украине в 2024 году составила 1231 грн (в 2023 году — 862 грн).
Лидером по объему переводов внутри Украины стала платежная система PrivatMoney (56,97% всех внутренних переводов).
Трансферы вне Украины
Почти $2,5 млрд перечислено в Украину за 2024 год с помощью платежных систем «перевод средств» (созданных как резидентами, так и нерезидентами). Соединенные Штаты находятся в эквиваленте. Это на 4,6% меньше, чем в 2023 году.
Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину в прошлом году составила 267 долларов. США (в 2023 году — 256 долларов США).
Больше всего средств в Украину в прошлом году поступило:
- из США (19,39%),
- Израиля (16,80%),
- Германии (10,80%),
- Италии (10,21%)
- Великобритании (9,41%).
Лидерами по объему переводов в Украине стали три платежные системы «перевод средств»:
- Western Union (платная организация — резидент США) — 37,58% всех переводов;
- MoneyGram (платежная организация — резидент США) -19,20% от всех переводов;
- RIA (платежная организация — резидент США) — 18,33% от всех переводов.
Ценно то, что именно через канал платежных систем «перевод средств» в 2024 году продолжалась выплата гуманитарной помощи украинцам от ряда международных организаций.
Традиционно через платежные системы перевода средств в предыдущие годы, до полномасштабного вторжения, поступала примерно четверть объема всех частных денежных переводов в Украину.
В 2024 году эта тенденция сохранилась.
В общей сложности в 2024 году, по предварительным данным, в Украину со всего мира поступило около 9,6 млрд долларов. Соединенные Штаты являются эквивалентом, включая перевод через официальные каналы (банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения) и неофициальные (путем перевода денег из рук в руки).
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