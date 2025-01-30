К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы присоединились новые финучреждения — Finance.ua

К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы присоединились новые финучреждения Сегодня 09:16 — Финтех и Карты

К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы присоединились новые финучреждения

Меморандум об ограничении переводов с карты на карту между физическими лицами продолжают подписывать банки. С момента введения инициативы к меморандуму присоединились 44 банка и 2 платежные системы.

Об этом сообщает Ассоциация украинских банков.

«Активное присоединение банков Украины к Меморандуму свидетельствует об усилении взаимодействия финансовых учреждений для создания безопасной среды для клиентов, что является важной составляющей развития финансового сектора в Украине. Рост числа подписантов Меморандума также отражает общую тенденцию к адаптации украинских банков и финансовых учреждений к международным стандартам прозрачности и надежности финансовых услуг», — говорится в сообщении.

к меморандуму присоединились 46 финансовых учреждений: В целом, ПриватБанк , Ощадбанк, Универсалбанк (monobank), Сенс Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, OTP Банк, Кредобанк, Банк «Пивденный», Правэкс Банк, КристалБанк, Банк МТБ Банк, Радабанк, Идея Банк, Альтбанк, Банк Альянс, Европейский Промышленный Банк, Банк Клиринговый дом, Поликомбанк, Банк Траст-Капитал, Украинский банк реконструкции и развития, Окси Банк, Первый Инвестиционный Банк, Агропросперис Банк, ПроКредит Банк, Коминбанк, Банк «Украинский капитал», Скай Банк, Акцент-Банк, Банк Восток, Банк Кредит Днепр, Аккордбанк, Акционерное общество «Вест Файненс Энд Кредит Банк», Таскомбанк, Кредит Европа Банк, Банк Грант, Банк ¾, Мотор-Банк, Асвио Банк, РВС Банк, ИндустриалБанк, NovaPay, общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ЕВО» (RozetkaPay).

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Напомним, с 1 февраля 2025 года в Украине банки начнут устанавливать ограничения на переводы по реквизитам IBAN для клиентов без документально подтвержденного дохода.

Для клиентов, попавших в группу «высокого риска», планируется установить лимит на исходные переводы в сумме до 50 тыс. грн в месяц:

с 1 февраля 2025 года — в сумме до 150 тыс. грн в месяц;

с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тыс. грн в месяц.

Лимиты не будут касаться клиентов, доходы которых подтверждены, например тех, кто получает зарплату на банковские карты, и волонтеров.

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