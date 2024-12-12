Пышный объяснил, как новый меморандум банков повлияет на украинцев — Finance.ua

Пышный объяснил, как новый меморандум банков повлияет на украинцев Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Пышный объяснил, как новый меморандум банков повлияет на украинцев

10 декабря украинские банки при координации банковских ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Глава Национального банка Андрей Пышный подробно объяснил суть этого документа.

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«Ужесточение, снижение лимитов, „закручивание гаек“ — все, что угодно, только не реальная суть Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг», — написал он.

Меморандум подписали ПриватБанк , Ощадбанк, Райффайзен Банк и Универсал Банк (крупнейшие банки-эмитенты) и две ассоциации: НАБУ и АУБ.

Пышный предложил блиц ответов на наиболее резонансные вопросы.

1. Ужесточает ли меморандум финансовый мониторинг и оценку клиента в банках?

Нет. Банки как применяли риск-ориентировочный подход к оценке клиентов, а соответственно, и к решениям об их обслуживании, так и применяют.

Кроме того, успешная реализация меморандума, напротив, может стать шагом к досрочному снятию временного лимита на исходные P2P переводы, которые мы вынуждены были ввести в октябре сроком на полгода.

2. Вводит ли меморандум дополнительные ограничения для клиентов?

Нет. Если вы работаете «в белую», получаете «белую» зарплату или можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние, для вас вообще ничего не изменится. Как это не изменилось для вас и в октябре 2024 года, когда НБУ сделал первый шаг к решению проблемы с дропами, определив общую рамку для всех клиентов.

Лимиты, указанные в меморандуме, касаются исключительно клиентов, которые не предоставили документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как «высокорисковые». По сути, нет никаких документов. Последних, по оценкам банков, не более 1% всей клиентской базы.

Да, всего 1%, но именно они активно задействованы в сети «дропов» и являются основой этого миллиардного «дроп"-трафика.

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3. Отразится ли меморандум на работе волонтеров?

Нет. Банки давно работают по принципу «знай своего клиента», в том числе и клиентов по волонтерскому движению, которые просто предоставляют предписанный перечень документов на подтверждение своей деятельности. И всё — платят и переводят без ограничений со стороны банка. С октября в НБУ не поступило ни одной жалобы от волонтерских организаций касательно введенных ограничений.

4. Нужно ли сейчас клиентам обновлять данные о доходах или приносить какие-то справки в банки?

Нет. Взаимодействие с банками продолжается в обычном режиме. Меморандум не предусматривает предоставления каких-либо дополнительных справок или обновления данных клиентами. Понимаю, что на этом важно остановиться и этот вопрос может возникнуть, поскольку сегодня не все украинцы могут лично прийти в отделение. Прежде всего, это касается наших военных, которые несут службу на линии фронта, и временно перемещенных лиц в пределах страны. Никаких требований по дополнительной идентификации Меморандум не содержит, ведь она прошла при открытии счета.

5. Уменьшит ли меморандум возможности финансирования теневой экономики?

Да. Инициатива банков — ничто иное, как упорядочение всех существующих процессов и подходов, чтобы вместе не дать использовать платежную инфраструктуру для финансирования незаконной деятельности.

«Сегодня это и уклонение от уплаты налогов, измеряемое миллиардами гривен, которые проходят мимо государственного бюджета. Это финансирование террористической и диверсионной деятельности, когда через „дроп-центры“ россия оплачивает поджоги и взрывы в наших городах. Это в общем обслуживание теневой экономики лишает Украину огромного ресурса, необходимого для обороны страны», — резюмировал он.

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