НБУ может снять ограничение в 150 тыс. грн на карточные переводы, но есть условие — Finance.ua

НБУ может снять ограничение в 150 тыс. грн на карточные переводы, но есть условие
Национальный банк готов отменить ограничение в 150 000 грн на исходящие переводы с карты на карту через один-два месяца. Но для этого банки должны продемонстрировать готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes.
Пышный напомнил, что НБУ сразу объяснял: эти ограничения временные и сами по себе не смогут побороть такое явление, как дропы. Сделать это можно только комплексом мер, в том числе законом о реестре дропов, на принятие которого рассчитывает НБУ.
Помимо мер регулятора, банки должны сами совершенствовать свои системы внутреннего контроля и применять риск-ориентированный подход, построенный на принципе «знай своего клиента», отметил Пышный.
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«Дропов не было бы, если бы банки должным образом исследовали профиль клиента во время онбординга и принимали во внимание его транзакционную историю», — считает глава НБУ.
С 1 февраля вступил в силу меморандум, подписанный большинством банков, который должен улучшить процедуру оценки клиентов.
«Месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы, — говорит Пышный. — Если они будут эффективны, НБУ, как и обещал, отменит ограничение в 150 000 грн для карточных переводов».
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Напомним, с 1 октября НБУ ввел ограничения на исходящие переводы с банковских карт (p2p) в размере не более 150 000 грн в месяц. Такие меры регулятор объяснил противодействием дропам — клиентам банков, которые фактически отдают свои счета в пользование другим лицам для незаконной деятельности.
С 1 февраля вступил в силу меморандум, который большинство банков подписали между собой, и также предусматривает ряд ограничений, в том числе в 50 000 грн лимита на переводы для «рисковых» клиентов.
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