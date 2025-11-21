76% украинских финтех-компаний безубыточны — исследование
В 2025 году украинский финтех доказывает свою способность развиваться, несмотря на войну и экономическую турбулентность. Большинство компаний уже работают уверенно: 76% вышли на безубыточность, и что показательно — пятая часть из них смогла добиться этого уже в первый год работы.
Об этом свидетельствует исследование Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний.
В каких сферах работают
Наибольшую долю рынка занимает сфера технологической инфраструктуры — 28%.
Также в тройку вошли отрасли платежных сервисов и денежных переводов (с долей 18%) и потребительского кредитования (10%).
Также появились новые направления, такие как краудинвестинг и инструменты цифрового сравнения, каждое из которых занимает 1% рынка. Это свидетельствует о поиске новых моделей финансирования и повышении прозрачности финансовых услуг.
Учредители и стоимость
Уже пятый год подряд среди учредителей финтех-компаний больше всего выходцев из IT, в этом году их доля составила 41%. Из финансовых компаний — 16%, из банковской и консалтинговой сфер — 8%.
58% компаний оценивают стоимость своей компании более чем в 10 млн долл. США, а 15% больше 50 млн долл. США и относятся к таким сферам деятельности как технологическая инфраструктура, платежи и онлайн кредитование бизнеса.
Финансирование
Главным источником для финансирования остаются собственные средства, в этом году такой ответ дали 84% опрошенных компаний.
Аналитики зафиксировали тенденцию роста данной доли компаний, в 2024 году она составила 79%, а в 2023 году — 66%. При этом, 50% и дальше планируют финансировать собственные средства в развитие компании.
Кроме того, у 74% опрошенных респондентов отсутствует опыт привлечения инвестиций. То есть компании все больше полагаются на собственное финансирование и стремятся к автономии в условиях рисков.
Как будут привлекать финансирование:
- 31% опрошенных финтех-компаний планируют это делать за счет частных инвесторов,
- 24% ― донорских программ,
- 18% ― венчурных фондов,
- а 16% - ангельских инвестиций.
Менее популярными источниками докапитализации являются ангельские инвестиции, банковские займы и такой финансовый инструмент как «Convertible note».
Доля компаний, не планирующих привлекать дополнительные инвестиции, остается практически неизменной по сравнению с прошлым годом и составляет 18%.
Из 82% финтех-компаний, планирующих привлекать финансирование, более половины (52%) планируют сделать это более чем на 100 тыс. долл. США уже в следующем году.
Рынки
94% опрошенных финтех компаний указали Украину как свой ключевой рынок. Из них 34% уже вышли на международные рынки. Остальные 6% компаний, не сосредоточенных на внутреннем рынке, ориентируются в большей степени на страны Европейского Союза.
Среди компаний, которые уже находятся на международных рынках:
- 80% работают на рынке ЕС,
- 40% - в более широком европейском регионе (за пределами ЕС),
- 35% ― в Азии,
- 35% ― в США,
- 18% ― в Великобритании,
- 10% - в Африке.
Технологии
По мнению опрошенных финтех-компаний, наибольший потенциал к развитию в Украине существует в двух направлениях: платежные решения и цифровые кошельки и открытый банкинг и API-решения. Эти сегменты чаще всего упоминали респонденты, что свидетельствует об их стратегической значимости.
Среди других направлений, которые компании считают перспективными, выделили:
- блокчейн и криптовалюты — 47%,
- кредитование и альтернативное финансирование — 37%,
- регуляторные технологии — 23%,
- Insurtech — 12%,
- Wealthtech — 11%.
Рынок труда
Опрос показал, что доля финтех-компаний, как и другие бизнесы в Украине, сталкиваются с дефицитом кадров и тенденцией роста заработной платы. 64% финтехов отметили, что испытывают трудности в поиске соответствующих специалистов, что указывает на системную проблему обеспечения талантами в отрасли.
Среди основных причин, почему такие трудности возникают, опрошенные компании выделяют отсутствие необходимых навыков у кандидатов, 39% опрошенных акцентируют внимание на разрыве между запросами рынка и фактическими компетенциями претендентов. О дефиците специалистов как общерыночной проблеме отметили 22% опрошенных компаний.
Ранее мы сообщали, что 40% работодателей ожидают ухудшения ситуации с кадрами. Самые скептичные — крупные компании с более чем 250 сотрудниками. Среди них 60% чаще ожидают осложнений.
