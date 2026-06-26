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75% предпринимателей заявили о росте доходов после внедрения цифровых оплат

Финтех и Карты
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75% предпринимателей заявили о росте доходов после внедрения цифровых оплат
75% предпринимателей заявили о росте доходов после внедрения цифровых оплат
Около 75% украинских предпринимателей сообщают о росте объемов бизнеса и доходах после внедрения цифровых способов оплаты.
Об этом заявил старший директор и руководитель по развитию коммерческих решений Visa для бизнеса в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа Антон Гурбан, сообщает «Интерфакс-Украина».

Отсутствие безналичных расчетов приводит к потере клиентов

По словам Гурбана, результаты исследования свидетельствуют, что цифровые методы оплаты оказывают положительное влияние на финансовые показатели предприятий. В то же время около 50% потребителей готовы продолжать совершать покупки онлайн при наличии привычного для них способа оплаты.
«В то же время, с другой стороны, надо учитывать ожидания потребителей. Если посмотреть на результаты опроса, 83% продавцов, принимающих только наличную оплату, теряли своих покупателей. По банальной причине — просто не было достаточного количества наличных денег, или вообще не было наличных», — подчеркнул Гурбан.
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По его словам, опрос зафиксировал также намерение 90% предпринимателей, которые на сегодняшний день работают исключительно с наличной формой, в ближайшее время как минимум подключить себе торговый POS-терминал.

Онлайн-бизнес сталкивается с проблемами при оплате

Гурбан также обратил внимание на проблемы в онлайн-сегменте, где семь из десяти потребителей хотя бы раз не завершали оплату из-за того, что «что-то происходило с самой оплатой».
По мнению эксперта, это создает существенные риски потери клиентов, поскольку вернуть их в эту торговую точку или на маркетплейс в дальнейшем довольно сложно.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 26 июня текущего года после внесения наличных в терминал перед завершением операции необходимо будет ввести пароль, который будет приходить в SMS-сообщении. Без ввода кода транзакция не завершится. Код может также прийти в виде вызова. На квитанции обязательно будет указан полный номер телефона плательщика.
Также мы писали, что предприниматели в Украине обязаны обеспечить покупателям возможность безналичной оплаты. Однако в таком методе оплаты немало преимуществ. Безналичные расчеты помогают экономить время, лучше контролировать финансы, повышать безопасность и привлекать больше клиентов.
Благодаря банковским приложениям и онлайн-кабинетам можно в любой момент отслеживать доходы и расходы, контролировать поступления от клиентов и партнеров и формировать финансовую отчетность.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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