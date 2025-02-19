75,4 млн гривен в год: результат повторного аукциона субаренды крупнейшего участка «Земельного банка» — Finance.ua
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75,4 млн гривен в год: результат повторного аукциона субаренды крупнейшего участка «Земельного банка»

Фондовый рынок
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75,4 млн гривен в год: результат повторного аукциона субаренды крупнейшего участка «Земельного банка»
75,4 млн гривен в год: результат повторного аукциона субаренды крупнейшего участка «Земельного банка»
«Земельный банк» провел повторный аукцион по субаренде участка на Кировоградщине почти в 4 тыс. га, победитель будет платить в бюджет 75,4 млн грн в год.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины в Facebook.
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Отмечается, что земельный участок в Кировоградской области площадью 3 969 га был выставлен на повторные торги. Стартовая цена крупнейшего объекта «Земельного банка» составила 13,7 млн ​​грн.
Победителем аукциона стало ООО «ЮВД Агро», предложившее победную сумму субарендной платы в размере 75,4 млн грн в год.
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У компании есть 20 дней, чтобы заключить договор субаренды с ООО «Государственный земельный банк», и после этого внести предложенную годовую сумму и дополнительно уплатить НДС в размере 15,1 млн грн. Таким образом, общий экономический эффект этих торгов может составлять более 90 млн грн в год.
По материалам:
Finance.ua
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