75,4 млн гривен в год: результат повторного аукциона субаренды крупнейшего участка «Земельного банка» — Finance.ua

75,4 млн гривен в год: результат повторного аукциона субаренды крупнейшего участка «Земельного банка» Сегодня 09:33 — Фондовый рынок

75,4 млн гривен в год: результат повторного аукциона субаренды крупнейшего участка «Земельного банка»

«Земельный банк» провел повторный аукцион по субаренде участка на Кировоградщине почти в 4 тыс. га, победитель будет платить в бюджет 75,4 млн грн в год.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины в Facebook

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Отмечается, что земельный участок в Кировоградской области площадью 3 969 га был выставлен на повторные торги. Стартовая цена крупнейшего объекта «Земельного банка» составила 13,7 млн ​​грн.

Победителем аукциона стало ООО «ЮВД Агро», предложившее победную сумму субарендной платы в размере 75,4 млн грн в год.

У компании есть 20 дней, чтобы заключить договор субаренды с ООО «Государственный земельный банк», и после этого внести предложенную годовую сумму и дополнительно уплатить НДС в размере 15,1 млн грн. Таким образом, общий экономический эффект этих торгов может составлять более 90 млн грн в год.

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