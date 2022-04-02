73% предпринимателей не планируют переходить на 2% налога (опрос) — Finance.ua
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73% предпринимателей не планируют переходить на 2% налога (опрос)

Вчера 14:00Личные финансы
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5 марта 2022 года парламент проголосовал за законопроект 7137-д, вводящий ряд послаблений для украинского бизнеса во время войны. В частности: 2% ставка единого налога для бизнеса с оборотом до 10 млрд грн в год.
Ain.ua провел анонимный опрос среди предпринимателей о том, планируют ли они воспользоваться новой ставкой налога. Оказалось, что около 73% предпринимателей планируют оставаться на старых ставках налога.
Среди опрошенных 94,4% оказались ФЛП, а остальные оформлены как юридические лица.
В каких отраслях работают? Большинство прошедших опрос, задействованы в IT:
  • почти 38% опрашиваемых задействованы в IT-аутсорсе, еще 24,8% — в продуктовой разработке.
  • еще 10% отметили, что работают в области IT-интеграции и консультирования.
  • остальные области в опросе представлены довольно малым количеством респондентов.
Значительная часть респондентов указала, что сейчас платит налоги как ФЛП 3-й группы:
  • большая часть платит 5% налога, как ФЛП 3-й группы.
  • еще 4,8% — налог на прибыль и другие налоги.
73% предпринимателей не планируют переходить на 2% налога (опрос)
Большая часть опрашиваемых указала, что война повлияла на бизнес:
  • 41,3% опрашиваемых отметили, что бизнес испытал влияние войны, но это влияние было умеренным;
  • еще 35,8%, что война не повлияла на бизнес;
  • 16,2% указали, что у бизнеса упали обороты, пришлось сократить людей или срезать зарплату;
  • еще 10% сообщили, что сейчас почти не занимаются бизнесом, а перешли на волонтерство;
  • остальные 5,6% потеряли активы в результате боевых действий.
Планируют ли переходить на 2% налогообложения:
  • почти 73% опрашиваемых отметили, что не планируют переходить на 2% и останутся на действующей ставке, чтобы бюджет получал больше денег;
  • еще 11,4% отметили, что планируется перейти на 2%;
  • 7,3% респондентов написали, что перешли на новую ставку;
  • 5,8% указали, что останутся на действующих налогах из-за того, что они больше подходят, более понятны или по другим причинам.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла законопроект № 7234, снимающий ограничения для единого налога третьей группы. Компании с любым оборотом смогут платить налог в размере всего 2% от своего оборота;
  • ранее стало известно, что процесс принятия заявок о переходе на упрощенную систему налогообложения по ставке 2% будет продолжаться после 1 апреля;
  • заявку можно заполнить онлайн через электронный кабинет налогоплательщика. Форму заявления о праве на применение упрощенной системы налогообложения можно найти в меню «Ввод отчетности» по идентификатору J/F0102003.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ain.ua
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