717 млрд грн за полгода: какие налоги больше всего наполняют казну
Какие налоги принесли больше всего денег в бюджет
- налог на доходы физических лиц — 204,9 млрд грн (+37,1 млрд грн);
- налог на прибыль предприятий — 186,4 млрд грн (+30,7 млрд грн);
- НДС с учетом бюджетного возмещения — 160,0 млрд грн (+3,9 млрд грн);
- акцизный налог с произведенных в Украине товаров — 66,1 млрд грн (+9,6 млрд грн);
- рентная плата — 28,8 млрд грн (+7,5 млрд грн).
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