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717 млрд грн за полгода: какие налоги больше всего наполняют казну

Казна и Политика
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Украинский флаг и монеты
Украинский флаг и монеты
В общий фонд государственного бюджета в первом полугодии 2026 года поступило 717,7 млрд грн налогов и сборов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 70,6 млрд грн, или 10,9%.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Какие налоги принесли больше всего денег в бюджет

Наибольшими источниками наполнения бюджета стали:
  • налог на доходы физических лиц — 204,9 млрд грн (+37,1 млрд грн);
  • налог на прибыль предприятий — 186,4 млрд грн (+30,7 млрд грн);
  • НДС с учетом бюджетного возмещения — 160,0 млрд грн (+3,9 млрд грн);
  • акцизный налог с произведенных в Украине товаров — 66,1 млрд грн (+9,6 млрд грн);
  • рентная плата — 28,8 млрд грн (+7,5 млрд грн).
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Только в июне в общий фонд госбюджета поступило 133,0 млрд грн, что на 6,5 млрд грн, или 5,1% больше, чем в июне прошлого года.
Глава Государственной налоговой службы Леся Карнаух отметила, что, несмотря на войну, разрушение предприятий, повреждение энергетической инфраструктуры и сложную логистику, украинский бизнес продолжает работать и выполнять свои налоговые обязательства, обеспечивая финансовую устойчивость государства.
Ранее мы писали, что в разных странах мира доля налогов в экономике существенно отличается — от менее чем пятой части ВВП до почти половины.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Бюджет
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