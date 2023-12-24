70% украинцев в Польше останутся на Рождество в этой стране — Finance.ua

70% украинцев в Польше останутся на Рождество в этой стране Сегодня 11:01 — Личные финансы

70% украинцев в Польше останутся на Рождество в этой стране

Более двух третей граждан Украины в Польше (70%) останутся в этой стране на Рождество. Для большинства украинцев дорога домой невозможна или значительно усложнена из-за полномасштабной войны. Половина украинцев (48%) будут праздновать Рождество с семьей и родственниками, также находящимися в Польше. Об этом говорится в исследовании Мигранты — Рождество в Польше , проведенном Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Только 13% украинцев планируют уехать домой на Рождество. Только 2% будут отмечать праздники и дома, и в Польше.

В какой стране будут праздновать Рождество в этом году?

Более половины украинцев (54%) собираются отмечать ближайшие праздники по григорианскому или новоюлианскому календарю, то есть 25 декабря. Только каждый десятый респондент (10%) планирует празднование 7 января по юлианскому календарю. Почти каждый четвёртый иммигрант (23%) намерен праздновать Рождество и в декабре, и в январе.

Почти половина украинцев (48%) будет праздновать Рождество в Польше, потому что их семьи и родственники находятся в этой стране. Также на решение остаться за границей во время праздников влияет опасность, связанная с полномасштабной войной в Украине, и сложный путь домой (соответственно 39% и 30%). Еще 35% украинцев будут работать во время рождественских праздников в Польше.

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Треть опрошенных проведет Рождество в Польше с родственниками, также находящимися в этой стране. Еще 11% - со знакомыми поляками и 17% - со знакомыми земляками. Каждый пятый будет звонить по телефону или общаться онлайн с близкими, которые не живут в Польше. Каждый десятый проведет праздники в одиночестве.

Как планируют провести Рождество в Польше?

Если говорить о мигрантах всех национальностей, живущих и работающих в Польше, более чем каждый четвертый иностранец (28%) проведет Рождество в Польше со своей семьей, которая останется в этой стране. Следует подчеркнуть, что в декабре 2020 года только 12% иммигрантов заявили о праздновании в Польше с семьей. В свою очередь, 12% респондентов намерены праздновать с польскими друзьями и знакомыми.

«Иностранцы составляют 6,5% всех работников Польши. Поэтому мы рады, что процент иммигрантов, проводящих Рождество в Польше с польскими друзьями, увеличился почти вдвое. Однако, как показывает исследование, доля иммигрантов, проводящих праздники в одиночестве, также удвоилась. Поэтому, как и в предыдущие годы, мы обращаемся ко всем работодателям, трудоустраивающим иммигрантов, с просьбой помнить о тех, для кого грядущие праздники будут отмечены не только надеждой, но и печалью из-за разлуки с близкими или тоской по родному краю», — комментирует результаты исследования председатель правления Миграционной платформы EWL Анджей Коркус.

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По словам Яна Малицкого, директора Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета, это заставляет задуматься о том, как Польша может лучше интегрировать людей из других стран и культур в общество.

«По сравнению с 2020 годом вырос процент мигрантов, которые привезли в Польшу свои семьи и перенесли сюда центры своих жизненных интересов. Во многом за счет беженцев, бежавших от войны в Украине», — утверждает Малицкий.

Для 28% опрошенных украинцев — это первое Рождество, которое они будут праздновать в Польше. Более трети (35%) во второй раз будут находиться в Польше во время рождественских праздников, 18% - в третий раз и почти каждый пятый украинец (19%), уже более трех раз находился в Польше в рождественский период.

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