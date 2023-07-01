7 самых живописных маршрутов Европы для путешествия на авто — Finance.ua

7 самых живописных маршрутов Европы для путешествия на авто Сегодня 06:42 — Личные финансы

7 самых живописных маршрутов Европы для путешествия на авто

Европа предлагает огромное количество городов, достопримечательностей и природных чудес; но за пределами мегаполисов некоторые из красивейших пейзажей континента легко не заметить, если просто прилететь и улететь.

От живописного побережья Ирландии до покрытой водопадами внутренней части Исландии, от немецких Альп до берегов Дуная, некоторые из достопримечательностей Европы лучше увидеть, найдя время, чтобы пройти мимо них.

Дикий Атлантический путь, Ирландия

Это примерно 2 600 километров прибрежной дороги, простирающейся от полуострова Инишоуен на севере до Кинсейла на юге. Путь разделен на 14 этапов с потенциальными остановками в Донегал-Тауне, Голуэе, Килке и Вест-Корке.

По дороге туристам попадутся некоторые из самых живописных пейзажей и природных достопримечательностей Ирландии, в том числе побережье Слов-Лиги и скалы Мохер.

От Рима до Неаполя через Амальфитанское побережье, Италия.

Дороги, огибающие Амальфитанское побережье, считаются одними из самых живописных во всей Италии. Однако расстояние даже на самом длинном участке составляет всего несколько часов езды, поэтому оно лучше подходит как часть маршрута.

Те, кто настроен на более продолжительное путешествие, могут начать поездку с Рима, отправившись в Неаполь через побережье. По дороге можно заехать в Салерно, Помпеи, Позитано, Сорренто и Амальфи.

Исландская кольцевая дорога

Этот маршрут протяженностью более 1 300 километров начинается и заканчивается в столице Рейкьявике. Хотя это, прежде всего, основной маршрут для перевозки товаров, он стал широко использоваться туристами, которым нужен простой способ увидеть несколько наиболее удивительных природных достопримечательностей страны.

В основном это внутренняя дорога, хотя охватывает часть побережья на юге и юго-востоке страны. Чтобы осмотреть большую часть интересных локаций (водопады, ледники, горы и северное сияние), понадобится не менее недели.

Из Дубровника в Пулу, Хорватия

Этот маршрут протяженностью примерно 750 километров проходит через большую часть хорватского (и далматинского) побережья. Начать маршрут можно с прогулки по знаменитому Старому городу Дубровника и отдыха на близлежащих пляжах. А по дороге можно сделать остановки в Сплите, Задаре, Риеке и Пуле.

От Бильбао до Ментона, Испания/Франция

Этот маршрут начинается в Бильбао на северном побережье Испании, пересекает Южную Францию ​​чуть выше Пиренеев и заканчивается на южном побережье Ривьеры.

Испанский участок короткий, но приятный — кроме непринужденного баскского гостеприимства Бильбао, можно попробовать пляжи Сан-Себастьяна и его всемирно известную кухню. Во Франции можно будет сделать остановки в Тулузе, Монпелье, Марселе, Авиньоне и Ницце.

От Браги до Фару, Португалия

Этот маршрут простирается примерно на 690 км, занимая в среднем 7 часов езды. Хотя кажется, что это совсем немного, разнообразие достопримечательностей Португалии на маршруте просто поражает, поэтому путешествие вполне можно растянуть на неделю и больше.

Оживленный университетский город Брага является прекрасной отправной точкой, а Порту — первой заметной остановкой по пути. Далее можно заехать в португальскую столицу Лиссабон, сделав по дороге остановку в Авейре — португальском ответе Венеции. Далее из шумных городов можно отправиться в пляжный рай Алгарве — в города Албуфейра и Фару.

От Вены до Женевы через Мюнхен, Австрия / Германия / Швейцария

Еще одно путешествие, которое начинается в Вене, приведет туристов на запад в Германию и Швейцарию по маршруту длиной чуть более 1 000 километров, который включает некоторые из самых живописных городов континента. Первая остановка — Зальцбург, живописный город в окружении Альп. Следующим пунктом назначения станет немецкий Мюнхен.

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Телеканал 24 По материалам:

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