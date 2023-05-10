Оздоровление и отдых: в Украине введут принцип "деньги ходят за ребенком" — Finance.ua
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Оздоровление и отдых: в Украине введут принцип "деньги ходят за ребенком"

Казна и Политика
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Оздоровление и отдых: в Украине введут принцип "деньги ходят за ребенком"
Оздоровление и отдых: в Украине введут принцип "деньги ходят за ребенком"
Правительство начинает реализацию нового проекта в сфере организации оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Вводим принцип „деньги ходят за ребенком“. То есть детские центры отдыха и оздоровления будут получать средства за отдых каждого ребенка. В свою очередь, дети и их семьи смогут выбирать, где им отдыхать», — отметил глава правительства.

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Как отметил премьер-министр, в настоящее время такой подход будет введен для оздоровления и отдыха детей с инвалидностью, детей из многодетных и малообеспеченных семей, зарегистрированных в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Всего в этом году планируется охватить услугами по оздоровлению и отдыху 25 тысяч детей, нуждающихся в особой социальной поддержке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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