Как получить 14 тысяч грн на отдых детей — ответ Минсоцполитики (инфографика) — Finance.ua
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Как получить 14 тысяч грн на отдых детей — ответ Минсоцполитики (инфографика)

Казна и Политика
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Как получить 14 тысяч грн на отдых детей — ответ Минсоцполитики (инфографика)
Как получить 14 тысяч грн на отдых детей — ответ Минсоцполитики (инфографика)
Еще 1 июня правительство запустило программу монетизации услуги детского оздоровления и отдыха по принципу «деньги ходят за ребенком».
Об этом сообщает Минсоцполитики.
«Мы меняем механизм и систему предоставления услуги по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке. Теперь государство будет выплачивать родителям средства, на которые те смогут самостоятельно приобрести путевку для ребенка в лагерь оздоровления и отдыха», — сказано в сообщении.
Как получить 14 тысяч грн на отдых детей — ответ Минсоцполитики (инфографика)
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Как получить средства

Чтобы получить средства, родителям (или заменяющим его лицам) достаточно открытки специальную карту в «ПриватБанк», на которую будет зачислено 14 165 грн на каждого ребенка.
Далее — выбрать лагерь в карпатском регионе из списка заведений высшей категории и приобрести путевку.
В настоящее время родители могут самостоятельно проверить себя в перечне получателей средств, а также выбрать и забронировать путевку в заведение оздоровления и отдыха по ссылке.
Как получить 14 тысяч грн на отдых детей — ответ Минсоцполитики (инфографика)
Как получить 14 тысяч грн на отдых детей — ответ Минсоцполитики (инфографика)

Кто получит

В Список получателей услуги входят семьи с детьми, имеющими социальный статус «дети с инвалидностью» или «дети из многодетных семей» в возрасте 7−18 лет из числа малообеспеченных, проживающих в одной из областей:
Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская.
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По материалам:
Finance.ua
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