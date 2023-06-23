Как получить 14 тысяч грн на отдых детей — ответ Минсоцполитики (инфографика) Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Как получить 14 тысяч грн на отдых детей — ответ Минсоцполитики (инфографика)

Еще 1 июня правительство запустило программу монетизации услуги детского оздоровления и отдыха по принципу «деньги ходят за ребенком».

Об этом сообщает Минсоцполитики.

«Мы меняем механизм и систему предоставления услуги по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке. Теперь государство будет выплачивать родителям средства, на которые те смогут самостоятельно приобрести путевку для ребенка в лагерь оздоровления и отдыха», — сказано в сообщении.

Как получить средства

Чтобы получить средства, родителям (или заменяющим его лицам) достаточно открытки специальную карту в «ПриватБанк», на которую будет зачислено 14 165 грн на каждого ребенка.

Далее — выбрать лагерь в карпатском регионе из списка заведений высшей категории и приобрести путевку.

В настоящее время родители могут самостоятельно проверить себя в перечне получателей средств, а также выбрать и забронировать путевку в заведение оздоровления и отдыха по ссылке.

Кто получит

В Список получателей услуги входят семьи с детьми, имеющими социальный статус «дети с инвалидностью» или «дети из многодетных семей» в возрасте 7−18 лет из числа малообеспеченных, проживающих в одной из областей:

Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская.

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