7 млн украинцев оказались за чертой бедности из-за войны - Всемирный банк — Finance.ua

7 млн украинцев оказались за чертой бедности из-за войны - Всемирный банк Сегодня 21:01 — Личные финансы

7 млн украинцев оказались за чертой бедности из-за войны - Всемирный банк

Уровень бедности в Украине увеличился с 5,5% до 24,2% в 2022 году, в результате чего 7,1 млн человек оказались за чертой бедности.

Об этом свидетельствуют данные недавнего отчета Всемирного банка, сообщает британская газета The Guardian.

Отмечается, что между городом и селом наблюдается большой разрыв, а наиболее ощутимые последствия обнищания именно в сельской местности.

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«Учитывая, что безработица неофициально составляет 36%, а инфляция достигла 26,6% в конце 2022 года, в будущем все больше украинцев может оказаться за чертой бедности», — предупредил региональный директор учреждения из Восточной Европы Аруп Банерджи.

Как пишет The Guardian, в Украине резко подорожала еда, топливо и услуги. Стоимость некоторых вещей выросла на 50%.

Экономистка Елена Билан рассказала, что без огромного пакета финансовой поддержки со стороны международных партнеров на $43 млрд ситуация была бы еще хуже.

«Мы наблюдаем падение ВВП на 30% преимущественно потому, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым она больше не имеет доступа. У нас была инфляция в 26% — опять же, что могло быть и хуже — но зарплаты людей остались неизменными, а валюта обесценилась по отношению к доллару на 20%», — пояснила она.

Эксперт добавила, что самым проблемным в этой ситуации остается вопрос трудоустройства людей.

Напомним, НБУ прогнозирует, что в 2023 году инфляция замедлится до 14,8%, а в последующие годы — вернется к однозначному уровню.

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Фінансовий клуб По материалам:

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