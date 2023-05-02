7 млн украинцев оказались за чертой бедности из-за войны - Всемирный банк — Finance.ua
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7 млн украинцев оказались за чертой бедности из-за войны - Всемирный банк

Личные финансы
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7 млн украинцев оказались за чертой бедности из-за войны - Всемирный банк
7 млн украинцев оказались за чертой бедности из-за войны - Всемирный банк
Уровень бедности в Украине увеличился с 5,5% до 24,2% в 2022 году, в результате чего 7,1 млн человек оказались за чертой бедности.
Об этом свидетельствуют данные недавнего отчета Всемирного банка, сообщает британская газета The Guardian.
Отмечается, что между городом и селом наблюдается большой разрыв, а наиболее ощутимые последствия обнищания именно в сельской местности.
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«Учитывая, что безработица неофициально составляет 36%, а инфляция достигла 26,6% в конце 2022 года, в будущем все больше украинцев может оказаться за чертой бедности», — предупредил региональный директор учреждения из Восточной Европы Аруп Банерджи.
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Как пишет The Guardian, в Украине резко подорожала еда, топливо и услуги. Стоимость некоторых вещей выросла на 50%.
Экономистка Елена Билан рассказала, что без огромного пакета финансовой поддержки со стороны международных партнеров на $43 млрд ситуация была бы еще хуже.
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«Мы наблюдаем падение ВВП на 30% преимущественно потому, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым она больше не имеет доступа. У нас была инфляция в 26% — опять же, что могло быть и хуже — но зарплаты людей остались неизменными, а валюта обесценилась по отношению к доллару на 20%», — пояснила она.
Эксперт добавила, что самым проблемным в этой ситуации остается вопрос трудоустройства людей.
Напомним, НБУ прогнозирует, что в 2023 году инфляция замедлится до 14,8%, а в последующие годы — вернется к однозначному уровню.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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