69% украинцев не выезжали из дома за период полномасштабного вторжения — опрос
Команда Rakuten Viber в Украине провела опрос, чтобы узнать, какой процент украинцев был вынужден эвакуироваться и где находятся респонденты. 69% опрошенных ответили, что не покидали дома во время полномасштабного вторжения, еще 15% уже вернулись домой.
Также выяснили, планируют ли украинцы переехать в ближайшее время: 86% респондентов не планируют перемещаться и остаются там, где находятся сейчас.
Результаты опроса показали, что с 24 февраля 2022 года 69% украинцев находятся дома и не перемещались внутри страны или за границу. 15% респондентов приняли решение эвакуироваться (8% в другие области и 7% в другие страны) и уже вернулись домой. Также 16% украинцев перемещались и пока не планируют возвращаться — 9% из них переезжали за границу и 7% внутри страны.
На вопрос «Где сейчас находитесь вы?» ответы распределились следующим образом:
- Дома, не выезжал/-ла — 69%.
- Перемещался/-лась внутри страны, но уже вернулся/-лась домой — 8%.
- Перемещался/-лась внутри страны и пока не возвращаюсь домой — 7%.
- Переезжал/-ла за границу, но вернулся/-лась домой — 7%.
- Переезжал/-ла за границу и пока не возвращаюсь домой — 9%.
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Также спросили украинцев, планируют ли они перемещаться в ближайшее время:
86% респондентов не планируют переезжать и остаются в местах проживания.
3% украинцев размышляют над возможным переездом внутри страны, еще 3% уедут за границу, если будет сложная зима.
1% украинцев отметили, что точно уедут в этом году, но пока не определились с направлением.
Также 7% опрошенных пока находятся вне дома и планируют вернуться.
Ответы на вопрос «Какие ваши планы на ближайшее время» распределились так:
- Возможно, перееду в пределах Украины — 3%.
- Выеду за границу, если будет сложная зима — 3%.
- Точно уеду в этом году, но еще не знаю, куда именно — 1%.
- Планирую возвращаться домой — 7%.
- Не планирую переезжать вообще — 86%.
Справка Finance.ua:
- напомним, из-за российского вторжения более 8 миллионов украинцев были вынуждены покинуть территорию страны, еще 5 миллионов стали внутренними переселенцами. Об этом рассказала глава партии «Слуга народа», нардеп Елена Шуляк;
- «послевоенное восстановление Украины требует четкого понимания того, сколько из этих миллионов беженцев вернутся в свои громады, и как мы можем трудоустроить их и обеспечить доступ к социальной инфраструктуре», — отметила она. По словам Шуляк, при планировании восстановительных мероприятий будет учитываться, в частности, ситуация с предприятиями в каждом населенном пункте — какие остались, какие были релоцированы в другие регионы.
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