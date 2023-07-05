5 советов, как избежать ошибок при составлении бизнес-плана на получение микрогранта — Finance.ua

5 советов, как избежать ошибок при составлении бизнес-плана на получение микрогранта Сегодня 21:07 — Личные финансы

5 советов, как избежать ошибок при составлении бизнес-плана на получение микрогранта

Будущие предприниматели и бизнесмены с опытом продолжают посылать заявления и бизнес-планы для получения грантов по государственной программе «єРобота». Несмотря на значительное количество желающих присоединиться к проекту, достаточно заявлений, которые не проходят верификацию и не получают положительного решения.

В Государственном центре занятости дали практические советы всем, кто планирует в ближайшее время подготовить свой бизнес-проект.

Совет первый

Итак, с чего начать? Есть идея и четкое понимание, как ее воплотить? Это первый шаг. Но перед тем как составлять бизнес-план, уместно внимательно изучить порядок предоставления грантов на создание или развитие собственного бизнеса и сопоставить свои бизнес-желания с возможностью получения средств для их реализации. Если все хорошо, дальше — подача заявления и бизнес-плана.

Важный момент: часто заявление заполняет владелец компании Иван Петров, а бизнес-план подается от имени общества «Украина», однако и заявление, и бизнес-проект должны быть поданы от имени юридического лица или ФЛП, или же — физического лица.

Подчеркиваем, что физические лица имеют право подать заявление на получение микрогранта, но в течение 15 дней с момента принятия положительного решения они должны зарегистрироваться как предприниматели или оформить новое юридическое лицо, заключить соглашение и открыть счет в уполномоченном банке.

Совет второй

Существует множество бизнес-планов, доступных всем пользователям сети. Однако для получения гранта используйте форму, утвержденную Министерством экономики Украины.

Совет третий

В бизнес-плане должна быть прописана сумма гранта, а не сумма проекта. Далее — четкая структура всех расходов и поступлений на период гранта, а это 12 кварталов, то есть 36 месяцев. Если вы планируете привлекать свои поступления, их нужно прописать не только в заявлении, но и в бизнес-плане. Эти суммы, конечно, должны совпадать.

Совет четвертый

В течение первых шести месяцев (два квартала) с момента подписания соглашения получатель гранта должен потратить средства, иначе они аннулируются. В плане поступлений и расходов должны быть отражены статьи расходов, на которые направляются средства гранта. То есть если в заявлении на получение гранта указывается, что средства будут направляться на приобретение оборудования, то в бизнес-плане и в плане поступлений и расходов это должно быть отражено. Обращаем внимание, что теперь на средства микрогранта можно закупать лицензированное программное обеспечение, животных, сырье, материалы и услуги, связанные с производством продукции, предоставлением услуг, маркетинга, аренды оборудования. Важно: статьи расходов финансируются только те, которые прописаны в бизнес-плане.

Все пункты финансируются в соответствии с процентным отношением, прописанным в Порядке . Например, услуги по маркетингу и рекламе, оборудованию не могут превышать 10% от общей суммы, а аренда нежилого помещения — 25%. Если эти процентные соотношения не соответствуют представленным в бизнес-плане, он будет отклонен или направлен на доработку. Отмечаем, что Государственный центр занятости принимает коллегиальные решения, руководствуясь действующим законодательством.

Совет пятый

Обязательным условием является создание рабочих мест и трудоустройство новых работников в количестве, зависящем от суммы гранта.

Сумма налогов рассчитывается из фонда заработной платы. Оплата труда наемным работникам не может быть ниже минимальной. Дополнительно подчеркиваем, что в течение 36 месяцев (срок реализации проекта) размер минимальной заработной платы может быть увеличен соответствующим решением Правительства, поэтому не рекомендуем отталкиваться от минимальной зарплаты.

По программе предусмотрена подача заявлений на создание новых рабочих мест в семейном фермерском хозяйстве. Теперь за средства микрогранта можно закупать лицензированное программное обеспечение, животных, сырье, материалы и услуги, связанные с производством продукции, предоставлением услуг, маркетинга, аренды оборудования.

Расширен и уточнен перечень получателей, которые могут подавать заявления на получение микрогрантов.

Микрогрант предоставляется единовременно и в безналичной форме.

Есть возможность доработать бизнес-план: в следующем периоде в пределах конечного срока по результатам доработки.

Определен нижний порог количества баллов, необходимых для рассмотрения заявления, и перечень оснований, по которым заявителю может быть отказано в получении гранта.

В течение 15 рабочих дней с момента положительного результата заявителю необходимо: зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя или юридическое лицо (при необходимости), заключить договор о предоставлении микрогранта по форме, установленной Минэкономики, открыть счет в уполномоченном банке.

Если получатель не выполняет требований регистрации субъекта хозяйствования и/или подписания договора микрогранта в сроки, определенные Порядком, решение о предоставлении микрогранта отменяется



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