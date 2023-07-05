5 советов, как избежать ошибок при составлении бизнес-плана на получение микрогранта — Finance.ua

5 советов, как избежать ошибок при составлении бизнес-плана на получение микрогранта
Будущие предприниматели и бизнесмены с опытом продолжают посылать заявления и бизнес-планы для получения грантов по государственной программе «єРобота». Несмотря на значительное количество желающих присоединиться к проекту, достаточно заявлений, которые не проходят верификацию и не получают положительного решения.
В Государственном центре занятости дали практические советы всем, кто планирует в ближайшее время подготовить свой бизнес-проект.
Совет первый
Итак, с чего начать? Есть идея и четкое понимание, как ее воплотить? Это первый шаг. Но перед тем как составлять бизнес-план, уместно внимательно изучить порядок предоставления грантов на создание или развитие собственного бизнеса и сопоставить свои бизнес-желания с возможностью получения средств для их реализации. Если все хорошо, дальше — подача заявления и бизнес-плана.
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Важный момент: часто заявление заполняет владелец компании Иван Петров, а бизнес-план подается от имени общества «Украина», однако и заявление, и бизнес-проект должны быть поданы от имени юридического лица или ФЛП, или же — физического лица.
Подчеркиваем, что физические лица имеют право подать заявление на получение микрогранта, но в течение 15 дней с момента принятия положительного решения они должны зарегистрироваться как предприниматели или оформить новое юридическое лицо, заключить соглашение и открыть счет в уполномоченном банке.
Совет второй
Существует множество бизнес-планов, доступных всем пользователям сети. Однако для получения гранта используйте форму, утвержденную Министерством экономики Украины.
Совет третий
В бизнес-плане должна быть прописана сумма гранта, а не сумма проекта. Далее — четкая структура всех расходов и поступлений на период гранта, а это 12 кварталов, то есть 36 месяцев. Если вы планируете привлекать свои поступления, их нужно прописать не только в заявлении, но и в бизнес-плане. Эти суммы, конечно, должны совпадать.
Совет четвертый
В течение первых шести месяцев (два квартала) с момента подписания соглашения получатель гранта должен потратить средства, иначе они аннулируются. В плане поступлений и расходов должны быть отражены статьи расходов, на которые направляются средства гранта. То есть если в заявлении на получение гранта указывается, что средства будут направляться на приобретение оборудования, то в бизнес-плане и в плане поступлений и расходов это должно быть отражено. Обращаем внимание, что теперь на средства микрогранта можно закупать лицензированное программное обеспечение, животных, сырье, материалы и услуги, связанные с производством продукции, предоставлением услуг, маркетинга, аренды оборудования. Важно: статьи расходов финансируются только те, которые прописаны в бизнес-плане.
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Все пункты финансируются в соответствии с процентным отношением, прописанным в Порядке. Например, услуги по маркетингу и рекламе, оборудованию не могут превышать 10% от общей суммы, а аренда нежилого помещения — 25%. Если эти процентные соотношения не соответствуют представленным в бизнес-плане, он будет отклонен или направлен на доработку. Отмечаем, что Государственный центр занятости принимает коллегиальные решения, руководствуясь действующим законодательством.
Совет пятый
Обязательным условием является создание рабочих мест и трудоустройство новых работников в количестве, зависящем от суммы гранта.
Сумма налогов рассчитывается из фонда заработной платы. Оплата труда наемным работникам не может быть ниже минимальной. Дополнительно подчеркиваем, что в течение 36 месяцев (срок реализации проекта) размер минимальной заработной платы может быть увеличен соответствующим решением Правительства, поэтому не рекомендуем отталкиваться от минимальной зарплаты.
Напоследок напоминаем об основных законодательных изменениях в Постановлении 738 от 21 июня 2002 года «Некоторые вопросы предоставления грантов бизнесу», которые уже вступили в силу:
- По программе предусмотрена подача заявлений на создание новых рабочих мест в семейном фермерском хозяйстве.
- Теперь за средства микрогранта можно закупать лицензированное программное обеспечение, животных, сырье, материалы и услуги, связанные с производством продукции, предоставлением услуг, маркетинга, аренды оборудования.
- Расширен и уточнен перечень получателей, которые могут подавать заявления на получение микрогрантов.
- Микрогрант предоставляется единовременно и в безналичной форме.
- Есть возможность доработать бизнес-план: в следующем периоде в пределах конечного срока по результатам доработки.
- Определен нижний порог количества баллов, необходимых для рассмотрения заявления, и перечень оснований, по которым заявителю может быть отказано в получении гранта.
- В течение 15 рабочих дней с момента положительного результата заявителю необходимо: зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя или юридическое лицо (при необходимости), заключить договор о предоставлении микрогранта по форме, установленной Минэкономики, открыть счет в уполномоченном банке.
- Если получатель не выполняет требований регистрации субъекта хозяйствования и/или подписания договора микрогранта в сроки, определенные Порядком, решение о предоставлении микрогранта отменяется
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