"Дія.Бізнес": стартует новая грантовая программа, в рамках которой будут предоставлены гранты от 35 до 150 тыс. долл.
Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» объявляет грантовую программу по созданию и поддержке деятельности объединений предприятий в экспортные альянсы с общим объемом финансирования 1,5 млн долларов США.
Об этом сообщает «Дія.Бізнес».
Инициатива реализуется Программой в сотрудничестве с Министерством экономики Украины в партнерстве с Офисом по развитию предпринимательства и экспорта и национальным проектом Дія.Бізнес.
Цель программы
Цель проекта — поддержать предприятия, стремящиеся совместно продвигать свою продукцию на международных рынках. Грантовая возможность призвана повысить уровень интернационализации украинского бизнеса, увеличить экспорт товаров и услуг на международные рынки. В рамках программы предусмотрено предоставление 15 грантов в размере от 35 000 до 150 000 долларов США.
Для кого?
Приоритетными отраслями для оказания грантовой поддержки являются информационные технологии, инжиниринг, производство, а также креативные индустрии и услуги. Однако Программа USAID КЭУ открыта для заявок в поддержку других секторов, отвечающих критериям отбора.
Как принять участие?
Прием и рассмотрение заявок будут проходить в два этапа в соответствии с установленными дедлайнами:
- до 30 июня 2023 года (включительно)
- до 30 сентября 2023 года (включительно).
Более подробная информация о подаче заявки, необходимых документов и критериев отбора — по ссылке.
Со всеми доступными грантовыми возможностями от Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» можно ознакомиться по ссылке.
Справка Finance.ua:
- Чтобы поддержать соотечественников в Польше, команда портала Дія.Бізнес создала специальную тематическую страницу. На нем можно найти полезную информацию на украинском языке.
- В результате Минцифры открылр центр Дія.Бізнес в Варшаве для вынужденных переселенцев. Он будет работать временно, на время войны. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. В нем украинцы смогут:
- проконсультироваться по поводу получения статуса беженца или других правовых оснований пребывания на территории Польши;
- получить информацию о проживании и трудоустройстве в Польше;
- узнать, как открыть бизнес в Польше
Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться
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