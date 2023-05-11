"Дія.Бізнес": стартует новая грантовая программа, в рамках которой будут предоставлены гранты от 35 до 150 тыс. долл. Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» объявляет грантовую программу по созданию и поддержке деятельности объединений предприятий в экспортные альянсы с общим объемом финансирования 1,5 млн долларов США.

Об этом сообщает «Дія.Бізнес».

Инициатива реализуется Программой в сотрудничестве с Министерством экономики Украины в партнерстве с Офисом по развитию предпринимательства и экспорта и национальным проектом Дія.Бізнес.

Цель программы

Цель проекта — поддержать предприятия, стремящиеся совместно продвигать свою продукцию на международных рынках. Грантовая возможность призвана повысить уровень интернационализации украинского бизнеса, увеличить экспорт товаров и услуг на международные рынки. В рамках программы предусмотрено предоставление 15 грантов в размере от 35 000 до 150 000 долларов США.

Для кого?

Приоритетными отраслями для оказания грантовой поддержки являются информационные технологии, инжиниринг, производство, а также креативные индустрии и услуги. Однако Программа USAID КЭУ открыта для заявок в поддержку других секторов, отвечающих критериям отбора.

Как принять участие?

Прием и рассмотрение заявок будут проходить в два этапа в соответствии с установленными дедлайнами:

до 30 июня 2023 года (включительно)

до 30 сентября 2023 года (включительно).

Более подробная информация о подаче заявки, необходимых документов и критериев отбора — по ссылке

Со всеми доступными грантовыми возможностями от Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» можно ознакомиться по ссылке

Справка Finance.ua:

Чтобы поддержать соотечественников в Польше, команда портала Дія.Бізнес создала специальную тематическую страницу. На нем можно найти полезную информацию на украинском языке.

В результате Минцифры открылр центр Дія.Бізнес в Варшаве для вынужденных переселенцев. Он будет работать временно, на время войны. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. В нем украинцы смогут:

проконсультироваться по поводу получения статуса беженца или других правовых оснований пребывания на территории Польши;

получить информацию о проживании и трудоустройстве в Польше;

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