Как овладеть новой профессией: 9 тысяч украинцев получили ваучеры на обучение (сумма) — Finance.ua

Как овладеть новой профессией: 9 тысяч украинцев получили ваучеры на обучение (сумма) Сегодня 13:00 — Личные финансы

Как овладеть новой профессией: 9 тысяч украинцев получили ваучеры на обучение (сумма)

В 2025 году 9083 украинца воспользовались уникальной возможностью получить новую профессию, освоить востребованную специальность или повысить свою квалификацию благодаря ваучеру на бесплатное обучение от Министерства экономики и Службы занятости.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Кто уже воспользовался такой возможностью:

— 6937 человек в возрасте 45+,

— 1328 внутренне перемещенных лиц,

— 530 людей с инвалидностью,

— 285 участников боевых действий,

— 2 человека, уволившихся с военной службы, 1 человек, в отношении которого установлен факт лишения свободы.

Где больше всего

Больше всего ваучеров выдано в Днепропетровской, Львовской и Хмельницкой областях.

Самые популярные профессии/специальности, которые в этом году украинцы избирали по ваучерам:

медсестринство, медицина,

повар, социальный рабочий,

водитель автотранспортных средств

из 155 профессий и специальностей в большинстве учебных заведений с лицензией Министерства образования и науки Украины. Их Ваучер дает право повысить квалификацию или пройти переподготовку по однойи специальностей в большинстве учебных заведений с лицензией Министерства образования и науки Украины. Их список каждые три месяца публикуется на сайте ведомства.

Где можно обучаться

Обучаться можно как в профессионально-технических учебных заведениях, так и в вузах. В частности, желающие могут выбрать один из восьми современных центров профтехобразования, где используют новейшие подходы в образовании и обеспечивают получение практических навыков, актуальных для современного рынка труда.

Кто может получить ваучер

Подготовку, переподготовку, повышение квалификации могут получить граждане, у которых есть профессионально-техническое или высшее образование, которые не состоят на учете в службе занятости как безработные и не обучались за средства Фонда социального страхования от безработицы в течение последних 3 лет.

В частности:

украинцы в возрасте 45+ с официальным трудовым стажем не менее 15 лет;

участники боевых действий, при условии обращения не позднее 3 лет с даты демобилизации;

люди с инвалидностью и статусом ВПЛ;

уволенные с военной службы по состоянию здоровья или из-за сокращения штата;

бывшие военнопленные;

украинцы, получившие ранения или увечья во время военного положения в Украине.

Компенсация на обучение составляет 30 тысяч гривен.

Как воспользоваться программой

Нужно обратиться в любой центр занятости, подать заявку онлайн на сайте Государственной службы занятости или через мобильное приложение. Подробнее о программе по ссылке www.dcz.gov.ua/profnavch/voucher

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.