Как овладеть новой профессией: 9 тысяч украинцев получили ваучеры на обучение (сумма) — Finance.ua

Как овладеть новой профессией: 9 тысяч украинцев получили ваучеры на обучение (сумма)
В 2025 году 9083 украинца воспользовались уникальной возможностью получить новую профессию, освоить востребованную специальность или повысить свою квалификацию благодаря ваучеру на бесплатное обучение от Министерства экономики и Службы занятости.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.
Кто уже воспользовался такой возможностью:
— 6937 человек в возрасте 45+,
— 1328 внутренне перемещенных лиц,
— 530 людей с инвалидностью,
— 285 участников боевых действий,
— 2 человека, уволившихся с военной службы, 1 человек, в отношении которого установлен факт лишения свободы.
Где больше всего
Больше всего ваучеров выдано в Днепропетровской, Львовской и Хмельницкой областях.
Самые популярные профессии/специальности, которые в этом году украинцы избирали по ваучерам:
- медсестринство, медицина,
- повар, социальный рабочий,
- водитель автотранспортных средств
Ваучер дает право повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 155 профессий и специальностей в большинстве учебных заведений с лицензией Министерства образования и науки Украины. Их список каждые три месяца публикуется на сайте ведомства.
Где можно обучаться
Обучаться можно как в профессионально-технических учебных заведениях, так и в вузах. В частности, желающие могут выбрать один из восьми современных центров профтехобразования, где используют новейшие подходы в образовании и обеспечивают получение практических навыков, актуальных для современного рынка труда.
Кто может получить ваучер
Подготовку, переподготовку, повышение квалификации могут получить граждане, у которых есть профессионально-техническое или высшее образование, которые не состоят на учете в службе занятости как безработные и не обучались за средства Фонда социального страхования от безработицы в течение последних 3 лет.
В частности:
- украинцы в возрасте 45+ с официальным трудовым стажем не менее 15 лет;
- участники боевых действий, при условии обращения не позднее 3 лет с даты демобилизации;
- люди с инвалидностью и статусом ВПЛ;
- уволенные с военной службы по состоянию здоровья или из-за сокращения штата;
- бывшие военнопленные;
- украинцы, получившие ранения или увечья во время военного положения в Украине.
Компенсация на обучение составляет 30 тысяч гривен.
Как воспользоваться программой
Нужно обратиться в любой центр занятости, подать заявку онлайн на сайте Государственной службы занятости или через мобильное приложение. Подробнее о программе по ссылке www.dcz.gov.ua/profnavch/voucher.
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