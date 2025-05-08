В Украине начнут контролировать объявления о вакансиях: что будут проверять — Finance.ua
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В Украине начнут контролировать объявления о вакансиях: что будут проверять

Личные финансы
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В Украине начнут контролировать объявления о вакансиях: что будут проверять
В Украине начнут контролировать объявления о вакансиях: что будут проверять
Госпродпотребслужба с 8 мая этого года начинает новое направление работы — контроль за содержанием объявлений о вакансиях. Такой подход отвечает европейским стандартам.
Как сообщила пресс-служба ведомства, это предусмотрено законом о разграничении полномочий центральных органов исполнительной власти, согласно которому Службе передан надзор за соблюдением рекламного законодательства в сфере трудоустройства.
Мониторинг касается всех вакансий, опубликованных работодателями и рекрутинговыми агентствами.
Главное внимание будет сосредоточено на выявлении дискриминационных формулировок (например, требований по возрасту, полу или национальности) и фиксации признаков манипуляций в вакансиях — завышенных обещаний зарплат без уточнений, умалчивания важной информации или использования неясных формулировок.
«Работодателям стоит уже сейчас пересмотреть свои объявления и привести их в соответствие с требованиями законодательства. Это не только позволит избежать штрафов, но поможет сохранить доверие кандидатов. Если вы заметили дискриминационные или вводящие в заблуждение вакансии — зафиксируйте нарушения и обратитесь в территориальные управления Госпродпотребслужбы. На рынке труда должны действовать прозрачные и равные правила для всех», — подчеркнул заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.
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Напомним, Министерство экономики Украины работает над разработкой Стратегии занятости населения. Сложная ситуация на рынке труда требует комплексных решений, которые помогут людям найти достойную работу и восстановить стабильность на рынке труда.
Наиболее востребованы профессии в Украине: продавцы, водители, бухгалтеры и грузчики. Самый большой дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных работников и профессионалов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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