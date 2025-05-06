ТОП-10 вакансий для подработки на лето — Finance.ua

ТОП-10 вакансий для подработки на лето Сегодня 16:03 — Личные финансы

ТОП-10 вакансий для подработки на лето

Летом многие мечтают подзаработать. Work.ua собрал вакансии из разных сфер, чтобы каждый смог заработать на свою мечту.

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Работа с детьми

Львов, зарплата 25 000 грн (5000 за недельный заезд).

Учебный центр Helen Doron ищет преподавателей и тьюторов на летние программы лагерей RainbowLand. Подойдут кандидаты, которые свободно владеют английским, хотят работать с детьми или имеют педагогическое образование. Работодатель предлагает самостоятельно выбрать количество заездов, обеспечение необходимыми материалами, прохождение курсов для подготовки работы с детьми.

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Днепр, зарплата 20 000−23 000 грн.

В BerryLand ищут кандидата, который любит и умеет работать с детьми. Среди обязанностей нужно обеспечивать комфорт, безопасность и дисциплину в детском коллективе, проводить интересные занятия и общаться с родителями.

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Львов, зп не указана.

В компанию MriyDiy нужен человек, который научит детей рисовать. Обязанности: разработка учебных материалов, проведение уроков, предоставление обратной связи о процессе обучения, заполнение отчетностей. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, конкурентное вознаграждение, работу с единомышленниками и возможность карьерного развития.

Работа в сфере HoReCa

Дрогобыч, зарплата 10 000−20 000 грн.

Команда ресторана Haze в поисках официанта — коммуникабельного соискателя, разбирающегося в хорошем сервисе. Идеальный кандидат — человек, соблюдающий стандарты обслуживания: рекомендует напитки и блюда, принимает и оформляет заказ. Условия: гибкий рабочий график, возможность карьерного роста, зарплата + чаевые.

Вишенки, зарплата 16 000−20 000 грн.

В загородный комплекс Wish Aqua&SPA Resord нужна хозяйка, которая будет поддерживать чистоту за прикрепленной зоной. Работодатель предлагает вахтенный метод работы с проживанием на территории клуба, гибкий график с возможностью отдыха в любой момент и штатное питание.

Киев, зарплата 21 450 грн

Кондитерская Milk Bar ищет кандидата на вожделенную работу — продавец мороженого. Соискатель будет представлять ассортимент, принимать и выдавать заказы, контролировать чистоту на рабочем месте. Работодатель предлагает график 2/2 с 10:00 до 21:00, штатное питание, скидки на все меню и возможность профессионального развития.

Ивано-Франковск, зарплата 14 000−18 000 грн

Canadian Food в поисках официанта на летнюю площадку. Требуется стрессоустойчивый и коммуникабельный кандидат, который будет работать по графику 3/3. Предлагают корпоративное такси в конце рабочего дня, бесплатное питание и бонусную систему для мотивации для персонала.

Работа по другим направлениям

Шаян, 21 000 грн (8 000 грн за смену 11 дней).

LaLa Wood — детский лагерь в Карпатах. Команда в поисках контент-менеджера, который покажет жизнь лагерю глазами ребенка. Основные задачи — съемка контента, обработка и постинг лучших изображений, работа с вожатыми и руководителями программы. Работодатель покрывает расходы на проживание, питание, проезд и медицинскую книгу. Также предлагается медицинское страхование на время работы в лагере.

Шумск, зп не указана.

Компания «Континентал Фармерз Груп» приглашает менеджера по учету урожая, который будет организовывать движение грузового транспорта в поле и контролировать логистику. Требования к кандидату: наличие актуального водительского удостоверения категории «В» со стажем езды и знания ПК. Предлагают официальное трудоустройство, посменный график работы, питание за счет работодателя и компенсацию топлива, если приходится использовать собственное авто.

Запорожье, зарплата 12 000−14 000 грн

Пляжно-развлекательный комплекс Pool&Beach приглашает медсестру. Чтобы работать там, нужен опыт работы медсестрой, хорошие коммуникативные навыки и способность работать в быстром темпе. Предлагают бесплатное питание и рабочий график 3/3 с 09:30 до 20:30.

наиболее дефицитных профессий: водитель, швея, тракторист, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, продавец. Напомним, после трех лет войны на рынке труда сложилась довольно странная ситуация — при достаточно высоком уровне безработицы работодатели не могут заполнить вакансии. Госслужба опросила 55 тысяч работодателей, на которых работают 4,2 миллиона украинцев, и составила перечень : водитель, швея, тракторист, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, продавец.

Среди неквалифицированных работников самые популярные запросы:

грузчиков;

уборщиков;

кладовщиков;

подсобных работников.

В этой категории основная причина нехватки кадров — относительно невысокая заработная плата.

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