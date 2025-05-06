ТОП-10 вакансий для подработки на лето — Finance.ua
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ТОП-10 вакансий для подработки на лето

Личные финансы
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ТОП-10 вакансий для подработки на лето
ТОП-10 вакансий для подработки на лето
Летом многие мечтают подзаработать. Work.ua собрал вакансии из разных сфер, чтобы каждый смог заработать на свою мечту.
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Работа с детьми

1. Преподаватель английского языка в летний лагерь

Львов, зарплата 25 000 грн (5000 за недельный заезд).
Учебный центр Helen Doron ищет преподавателей и тьюторов на летние программы лагерей RainbowLand. Подойдут кандидаты, которые свободно владеют английским, хотят работать с детьми или имеют педагогическое образование. Работодатель предлагает самостоятельно выбрать количество заездов, обеспечение необходимыми материалами, прохождение курсов для подготовки работы с детьми.

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2. Воспитатель в летний лагерь

Днепр, зарплата 20 000−23 000 грн.
В BerryLand ищут кандидата, который любит и умеет работать с детьми. Среди обязанностей нужно обеспечивать комфорт, безопасность и дисциплину в детском коллективе, проводить интересные занятия и общаться с родителями.
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3. Учитель изобразительного искусства в лагерь

Львов, зп не указана.
В компанию MriyDiy нужен человек, который научит детей рисовать. Обязанности: разработка учебных материалов, проведение уроков, предоставление обратной связи о процессе обучения, заполнение отчетностей. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, конкурентное вознаграждение, работу с единомышленниками и возможность карьерного развития.

Работа в сфере HoReCa

4. Официант на лето

Дрогобыч, зарплата 10 000−20 000 грн.
Команда ресторана Haze в поисках официанта — коммуникабельного соискателя, разбирающегося в хорошем сервисе. Идеальный кандидат — человек, соблюдающий стандарты обслуживания: рекомендует напитки и блюда, принимает и оформляет заказ. Условия: гибкий рабочий график, возможность карьерного роста, зарплата + чаевые.
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5. Горничная

Вишенки, зарплата 16 000−20 000 грн.
В загородный комплекс Wish Aqua&SPA Resord нужна хозяйка, которая будет поддерживать чистоту за прикрепленной зоной. Работодатель предлагает вахтенный метод работы с проживанием на территории клуба, гибкий график с возможностью отдыха в любой момент и штатное питание.

6. Продавец мороженого

Киев, зарплата 21 450 грн
Кондитерская Milk Bar ищет кандидата на вожделенную работу — продавец мороженого. Соискатель будет представлять ассортимент, принимать и выдавать заказы, контролировать чистоту на рабочем месте. Работодатель предлагает график 2/2 с 10:00 до 21:00, штатное питание, скидки на все меню и возможность профессионального развития.

7. Официант

Ивано-Франковск, зарплата 14 000−18 000 грн
Canadian Food в поисках официанта на летнюю площадку. Требуется стрессоустойчивый и коммуникабельный кандидат, который будет работать по графику 3/3. Предлагают корпоративное такси в конце рабочего дня, бесплатное питание и бонусную систему для мотивации для персонала.

Работа по другим направлениям

8. Контент-менеджер в летний лагерь

Шаян, 21 000 грн (8 000 грн за смену 11 дней).
LaLa Wood — детский лагерь в Карпатах. Команда в поисках контент-менеджера, который покажет жизнь лагерю глазами ребенка. Основные задачи — съемка контента, обработка и постинг лучших изображений, работа с вожатыми и руководителями программы. Работодатель покрывает расходы на проживание, питание, проезд и медицинскую книгу. Также предлагается медицинское страхование на время работы в лагере.

9. Менеджер по учету урожая

Шумск, зп не указана.
Компания «Континентал Фармерз Груп» приглашает менеджера по учету урожая, который будет организовывать движение грузового транспорта в поле и контролировать логистику. Требования к кандидату: наличие актуального водительского удостоверения категории «В» со стажем езды и знания ПК. Предлагают официальное трудоустройство, посменный график работы, питание за счет работодателя и компенсацию топлива, если приходится использовать собственное авто.

10. Медсестра

Запорожье, зарплата 12 000−14 000 грн
Пляжно-развлекательный комплекс Pool&Beach приглашает медсестру. Чтобы работать там, нужен опыт работы медсестрой, хорошие коммуникативные навыки и способность работать в быстром темпе. Предлагают бесплатное питание и рабочий график 3/3 с 09:30 до 20:30.
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Напомним, после трех лет войны на рынке труда сложилась довольно странная ситуация — при достаточно высоком уровне безработицы работодатели не могут заполнить вакансии. Госслужба опросила 55 тысяч работодателей, на которых работают 4,2 миллиона украинцев, и составила перечень наиболее дефицитных профессий: водитель, швея, тракторист, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, продавец.
Среди неквалифицированных работников самые популярные запросы:
  • грузчиков;
  • уборщиков;
  • кладовщиков;
  • подсобных работников.
В этой категории основная причина нехватки кадров — относительно невысокая заработная плата.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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