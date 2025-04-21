Доходы ТОП-10 крупнейших компаний в Украине в сфере транспорта и логистики — Finance.ua

Доходы ТОП-10 крупнейших компаний в Украине в сфере транспорта и логистики Сегодня 11:33 — Фондовый рынок

Доходы ТОП-10 крупнейших компаний в Украине в сфере транспорта и логистики, freepik.com

В прошлом году ТОП-10 лучших компаний в сфере транспорта и логистики получили более 243 млрд грн совокупного дохода, что на 12% больше, чем в 2023 году.

Об этом говорится в исследовании Опендатабота.

Отмечается, что у 8 компаний вырос доход, однако выйти в чистую прибыль смогли лишь 5 из десятки лучших.

Суммарная прибыль пятерки — 8,16 млрд грн, а вот убытки четырех других компаний составили 12,1 млрд грн. Еще одна компания вышла в ноль в прошлом году.

Кто в лидерах по доходу

Исследователи отметили, что несмотря на то, что половина компаний-лидеров принадлежит государству, именно на них приходится более 70% совокупного дохода топа: 171,89 млрд грн.

«Укрзалізниця», бессменный лидер Индекса, в прошлом году получила 102,87 млрд грн дохода (+11% за год). Впрочем, по итогам года компания все равно вышла в убытки: 4,19 млрд грн.

Похожая ситуация у Укртрансгаза: доход сократился почти на треть, а убытки составили 7,44 млрд грн.

По данным Опендатабот, более удачным год был для «Укрпошти», несмотря на то, что компания завершила год в минус, убытки удалось уменьшить почти в 2 раза.

Госкомпания Оператор ГТС Украины за год увеличила доходы на 7% до 38,53 млрд грн. Хотя чистая прибыль сократилась в 8,7 раза до 1,27 млрд грн, по результатам года компания все равно вышла в плюс.

Читайте также Украинская авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы впервые с 2022 года

Доход государственной «Укртранснафти» уменьшился несущественно, а вот прибыль сократилась в 16 раз — 1,22 млрд грн. Исследователи отмечают, что в предыдущем Индексе именно эта компания была лидером по прибыли среди десятки лучших.

Уже второй год второе место в Индексе занимает «Нова Пошта», принадлежащая группе NOVA — ее доход вырос на 23% до 44,78 млрд грн, но прибыль, наоборот, уменьшилась в 1,6 раза — до 2,5 млрд грн.

В этом году в Индекс впервые попала еще одна компания из группы NOVA — Нео-Транс. Она показала самый быстрый рост дохода среди десятки лучших: 100% (6,5 млрд грн). Ее прибыль тоже выросла вдвое — до 116,55 млн грн. Итого на обе компании NOVA приходится 21% совокупного дохода лидеров.

Читайте также Новая почта открыла отделение в Мадриде

«Логістик юніон» из группы АТБ тоже не отстает. Так, компания поднялась в рейтинге на несколько позиций, нарастив доход на 29% и получив наибольшую прибыль среди всех — 3,06 млрд грн (+40%).

А вот компания «Лемтранс» из группы СКМ Ахметова демонстрирует стабильность и третий год остается на седьмой позиции. Ее доход вырос всего на 3%: до 7,3 млрд грн.

В Индекс этого года вошла еще одна новая компания — «Українські вертольоти». Несмотря на увеличение дохода на 17% (до 872 млн. грн.), которое позволило ворваться в топ, бизнес зафиксировал убытки на 52,5 млн. грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.