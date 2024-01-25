5 самых популярных подержанных авто из США среди украинцев — Finance.ua

5 самых популярных подержанных авто из США среди украинцев
Самой популярной маркой авто с пробегом из США в 2023 году была Tesla Model 3. Украинцы приобрели более 3 тыс. авто.
Об этом сообщает Укравтопром.
«На протяжении прошлого года украинцы приобрели почти 28,6 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 13,3% от всех, впервые зарегистрированных в 2023 году подержанных авто», — говорится в сообщении.
Наибольшая доля из этого количества (47%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями. Треть — это электромобили. По 7% пришлось на дизельные и гибридные автомобили. Автомобилям с ГБО принадлежит 6%.
Средний возраст привезенных авто
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших в 2023 году украинский автопарк, составляет 6 лет.
Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США:
- Tesla Model 3 — 3187 ед.;
- Tesla Model Y — 1807 ед.;
- Ford Escape — 1729 ед.;
- Jeep Cherokee — 1614 ед.;
- Volkswagen Passat — 1573 ед.
Ранее Опендатабот сообщал, что за 2023 год в Украину импортировали 377 063 транспортных средства. Это почти в половину меньше, чем в 2021 году: тогда в страну ввезли 735 956 транспортных средств. Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в 2023 году стал Volkswagen — 13.1%. На втором месте — Renault (9.2%), а пятерку лидеров завершают Skoda, Nissan и Audi.
По данным Укравтопрома, в 2023 году впервые в истории электромобиль — американская Tesla Model Y — возглавил рейтинг самых популярных новых авто в Европе. В течение года Model Y была лидером продаж семь из 12 месяцев, демонстрируя свою неизменную популярность. В то же время Dacia Sandero лидировала в четырех месяцах, а Volkswagen T-Roc занимал первое место один раз.
Эксперты Института исследований авторынка писали, что на протяжении 2023 года украинцы продавали в интернете подержанные легковушки совокупной стоимостью свыше 25,5 миллиарда долларов США. Средняя цена легковых автомобилей, которые предлагали к продаже в интернете в 2023 году, составила $5 700. Суммарный рост за 12 месяцев составил 9,1%.
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