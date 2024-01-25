5 самых популярных подержанных авто из США среди украинцев — Finance.ua

5 самых популярных подержанных авто из США среди украинцев Сегодня 19:00 — Личные финансы

5 самых популярных подержанных авто из США среди украинцев

Самой популярной маркой авто с пробегом из США в 2023 году была Tesla Model 3. Украинцы приобрели более 3 тыс. авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

«На протяжении прошлого года украинцы приобрели почти 28,6 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 13,3% от всех, впервые зарегистрированных в 2023 году подержанных авто», — говорится в сообщении.

Наибольшая доля из этого количества (47%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями. Треть — это электромобили. По 7% пришлось на дизельные и гибридные автомобили. Автомобилям с ГБО принадлежит 6%.

Средний возраст привезенных авто

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших в 2023 году украинский автопарк, составляет 6 лет.

Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США:

Tesla Model 3 — 3187 ед.; Tesla Model Y — 1807 ед.; Ford Escape — 1729 ед.; Jeep Cherokee — 1614 ед.; Volkswagen Passat — 1573 ед.

Ранее Опендатабот сообщал , что за 2023 год в Украину импортировали 377 063 транспортных средства. Это почти в половину меньше, чем в 2021 году: тогда в страну ввезли 735 956 транспортных средств. Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в 2023 году стал Volkswagen — 13.1%. На втором месте — Renault (9.2%), а пятерку лидеров завершают Skoda, Nissan и Audi.

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По данным Укравтопрома, в 2023 году впервые в истории электромобиль — американская Tesla Model Y — возглавил рейтинг самых популярных новых авто в Европе. В течение года Model Y была лидером продаж семь из 12 месяцев, демонстрируя свою неизменную популярность. В то же время Dacia Sandero лидировала в четырех месяцах, а Volkswagen T-Roc занимал первое место один раз.

Эксперты Института исследований авторынка писали , что на протяжении 2023 года украинцы продавали в интернете подержанные легковушки совокупной стоимостью свыше 25,5 миллиарда долларов США. Средняя цена легковых автомобилей, которые предлагали к продаже в интернете в 2023 году, составила $5 700. Суммарный рост за 12 месяцев составил 9,1%.

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