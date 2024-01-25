Какие авто легче всего перевести на газ: перечень двигателей и моделей — Finance.ua

Какие авто легче всего перевести на газ: перечень двигателей и моделей Сегодня 02:32 — Технологии&Авто

Какие авто легче всего перевести на газ: перечень двигателей и моделей

Многие водители ради экономии горючего решают перевести свой автомобиль на газ. Понимая основные нюансы перевода своего автомобиля на ГБО, вы не потратите зря деньги.

Дело в том, что не все автомобили подходят для этого. В таких нюансах лучше разбираются специалисты по газобаллонному оборудованию. Эксперты по AUTO-Consulting рассказали, какие двигатели лучше всего подходят для ГБО.

Двигатели, которые лучше всего подходят для газобаллонного оборудования

Одним из лучших вариантов специалисты называют американский бензиновый двигатель Duratec 25. Он работает отлично на газе, и очень экономичен. А динамика в этом случае даже не пострадает. Таким силовым агрегатом оснащены модели американской компании Ford — Escape и Fusion.

Второй замечательный вариант — Pentastar 3.6. Он устанавливается на множество автомобилей. Это обычно модели таких производителей, как американских и немецких производителей.

Следующий вариант — это Volkswagen CBTA, CBUA, CCCA. Он очень популярен в Украине. Этот мотор устанавливается на Volkswagen Golf, Jetta, а также Beetle и даже Passat. В работе этого двигателя на газе не было выявлено никаких проблем.

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Также без проблем переводить на ГБО можно автомобили с силовым агрегатом Nissan QR25. Он устанавливается с 2001 года на модели Nissan Rogue, Altima и Murano. Несмотря на то, что двигатель выпущен более 20 лет назад, он до сих пор ценится на авторынке из-за качества и надежности.

Одним из лучших двигателей, которые можно переводить на газ и не переживать, является Mitsubishi 4B11, 4B12. Его разрабатывали 5 компаний — Chrysler, Jeep, Dodge, Hyundai и KIA. На нем газ работает стабильно и без проблем. Этими двигателями оснащены такие машины как Mitsubishi Outlander, Eclipse Cross, Outlander Sport и другие.

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