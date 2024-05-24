3 лучших средиземноморских острова, где немного туристов (фото) — Finance.ua

3 лучших средиземноморских острова, где немного туристов (фото) Сегодня 18:38

3 лучших средиземноморских острова, где немного туристов (фото)

В летние месяцы Европа наблюдает огромный поток туристов.

Некоторые направления, такие как популярные испанские острова Ибица и Майорка, настолько переполнены туристами, что местные жители организуют протесты.

Об этом пишет traveloffpath.com

Между тем другие популярные направления в Европе, такие как Афины, Венеция и Париж, сталкиваются с подобными проблемами из-за чрезмерного туризма и массовых толп летом.

Чрезвычайный уровень чрезмерного туризма не только огорчает местных жителей, но и создает неприятные впечатления для туристов.

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Какие наименее людные места

Часть Балеарских островов, рядом с Ибицей и Майоркой, Менорка менее известна, хорошая альтернатива этим многолюдным направлениям.

Менорка — это быстрый 1-часовой перелет из Барселоны или 3,5-часовая поездка на пароме (хотя с бюджетными авиакомпаниями, такими как Ryanair и Vueling, часто значительно дешевле и быстрее лететь, чем сесть на паром).

Хотя в последнее время на Балеарских островах бьют туристические рекорды, Менорка все еще видит гораздо меньше туристов, чем Ибица и Майорка.

Корсика

Отдаляясь от Испании, еще одно замечательное средиземноморское место, которое стоит посетить этим летом — Корсика.

Этот обширный остров расположен между Италией и Францией в Средиземном море, но принадлежит французам.

Несмотря на то, что Корсика является частью Франции, она кажется ближе к Италии во многих отношениях — вероятно, потому, что Корсика была частью италоязычной Республики Генуя почти 500 лет, пока не была передана французам в 1769 году.

Сегодня Корсика — это фантастический остров с прекрасными пляжами, прекрасной природой, богатой историей и культурой.

Корсика находится примерно в 50 минутах полета от Ниццы.

На острове есть четыре аэропорта, и все они принимают рейсы бюджетных авиакомпаний из разных направлений Европы, включая многие города Франции.

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По данным BudgetYourTrip, средняя цена гостиницы на Корсике составляет 94 доллара за ночь, поэтому это также доступное место (особенно по сравнению с дорогой и многолюдной Французской Ривьерой!)

Иския

Иския является одним из лучших недооцененных направлений в Европе. Этот небольшой остров расположен у побережья Неаполя, Италия, и не привлекает внимания международного сообщества, как соседнее побережье Амальфи.

Несмотря на то, что Иския является популярным летним местом отдыха для итальянцев, особенно живущих в Неаполе и его окрестностях, он все равно не кажется слишком переполненным туристами.

И вы нигде не найдете сувенирных магазинов с завышенными ценами или туристических ресторанов-ловушек, поскольку остров в основном обслуживает местную толпу.

Иския славится своими термальными ваннами с водой. На острове также есть невероятные пляжи, очаровательные маленькие городки и прохладные места, например Арагонский замок.

На острове Иския нет аэропорта, поэтому он еще не очень известен иностранным посетителям. Однако добраться до Искии легко, потому что это всего 50 минут езды на пароме от Неаполя.

Согласно данным BudgetYourTrip, средняя стоимость гостиниц на острове Иския составляет 98 долларов США за ночь.

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