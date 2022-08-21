20% малого и среднего бизнеса потеряли более $100 тысяч из-за войны — опрос Сегодня 21:37 — Личные финансы

20% малого и среднего бизнеса потеряли более $100 тысяч из-за войны — опрос

27% опрошенных предпринимателей оценивают потери в результате войны в сумму до 10 тыс. долл., 20% — в более 100 тысяч долларов, что в полтора раза больше, чем в мае.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «МСБ во время войны», проводимого Европейской Бизнес Ассоциацией среди участников своего проекта по поддержке малого бизнеса — Unlimit Ukraine.

В Ассоциации заявляют, что в последние месяцы существенно выросли потери, которые претерпевает малый и средний бизнес в результате войны.

Так, 27% опрошенных предпринимателей оценивают такие потери в сумму до 10 тысяч долларов, 28% — в диапазоне 10-50 тысяч, еще 13% — в диапазоне 50-100 тысяч, а 20% — больше 100 тысяч, что в полтора раза больше, чем в мае.

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Об отсутствии потерь сообщают только 5% предпринимателей.

При этом 22% опрошенных бизнесов сообщают об ущербе имуществу или активам непосредственно в результате боевых действий. Из них 23% находятся на этапе фиксирования убытков, а 11% обратились в правоохранительные органы.

Остальные 63% не совершали никаких действий, направленных на фиксацию или возмещение ущерба в результате боевых действий. В то же время, 14% компаний сообщают, что имеют офисы или производства на оккупированных территориях.

«Уже почти треть предпринимателей, а именно 28% возобновили свою работу в полном объеме, 37% — частично, и 16% МПБ до сих пор не работают. По сравнению с маем увеличилось количество компаний, возобновивших полную работу, ведь тогда полноценно работали 21% компаний, 38% — частично и 17% не работали вообще. Среди неработающих бизнесов 12% планируют возобновить работу, а 4% могут вскоре закрыться», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что оценка предпринимателями своей финансовой устойчивости остается сдержанной.

Сейчас 27% сообщают, что их финансовых резервов хватит на несколько месяцев, ранее таких было 34%. Еще 11% имеют резервы на один месяц, а остальные 20% — на полгода. Только 6% имеют достаточно финансовых резервов на год и больше. Количество компаний, исчерпавших свои резервы, несколько увеличилось по сравнению с маем — с 29% до 32%.

При этом возможности бизнеса выплачивать заработные платы несколько улучшились, однако компании стали чаще прибегать к сокращению персонала.

"В полтора раза увеличилось количество компаний, вынужденных увольнять сотрудников — с 12% до 18%. В то же время возросло количество предприятий, выплачивающих заработную плату в полном объеме — с 23% до 34%. Еще 25% бизнесов несколько сократили выплаты, и только 15% пока не могут выплачивать сотрудникам вознаграждение.

Несмотря на трудности, предприниматели продолжают поддерживать вооруженные силы и оказывать гуманитарную помощь. До сих пор более половины компаний, а именно 53% продолжают помогать финансово, по 19% — продукцией и услугами, 4% — медикаментами, 3% — средствами защиты/обороны. Еще 11% компаний поддерживают сотрудников, защищающих страну", — добавляют в ЕБА.

Также сообщается, что 63% опрошенных не использовали ни государственные, ни международные программы для поддержки своего бизнеса.

В то время как 16% воспользовались опцией уплаты единого 2% налога, 6% — другими налоговыми льготами, 5% — кредитной программой 5-7-9, и 1% — компенсацией за трудоустройство ВПЛ. Большинство предпринимателей не прибегали к релокации — только 5% сообщили, что уехали за границу, и еще 4% в пределах Украины.

5% опрошенных предпринимателей сообщили, что пользуются программами международной финансовой помощи.

3% опрошенных заявили, что уже подали заявки на участие в правительственной грантовой программе «єРобота».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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