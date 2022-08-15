Бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости — Finance.ua

Бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости Сегодня 09:45 — Личные финансы

Бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости

30% опрошенных компаний заявляют, что их финансовых резервов хватит на период больше года, в то время как в мае таких было 19%. Около половины, а именно 48% оценивают свою финансовую устойчивость в полгода, а еще 16% — в год. Только 2% бизнесов сообщают, что их финансовые резервы уже иссякли.

Об этом свидетельствуют результаты новой волны опроса Европейской бизнес ассоциации.

Все опрошенные компании уже возобновили свою работу

Из них 49% возобновили свою деятельность в полном объеме, а 51% — частично.

Среди компаний, работающих частично, 44% вынуждены были сократить географию своей деятельности, 20% — закрыть часть офисов или торговых точек, 18% — перейти в онлайн.

Выплата заработных плат

Динамика выплаты компаниями заработной платы остается практически неизменной. Так, 61% продолжают выплаты в полном объеме, а 28% делают это с авансовыми или дополнительными выплатами. Однако количество компаний, сокращающих размер денежного вознаграждения, возросло до 21%, тогда как в мае таких было 13%.

При этом 7% компаний отправляют персонал в неоплачиваемый отпуск, а 10% вынуждены прибегать к сокращениям.

Потери компаний

К сожалению, бизнес продолжает нести потери с каждым новым днем войны.

Так, за 5 месяцев российской агрессии 41% компаний понесли потери до 1 млн долларов, 32% оценили потери в диапазоне 1-10 млн долларов и 18% сообщают о потерях более 10 млн долларов.

При этом по крайней мере 38% понесли потери от боевых действий напрямую. Из компаний, чьи активы были разрушены или повреждены, половина еще находятся на стадии фиксирования убытков, 28% обратились в правоохранительные органы, а 6% сформировали иски в национальные суды.

Для восстановления работы своего бизнеса только 8% привлекают государственные или международные программы для поддержки своего бизнеса. В частности, 5% пользуются опцией уплаты единого налога в размере 2% и другими налоговыми льготами.

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