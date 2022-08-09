В финансовой поддержке нуждаются 95% представителей малого и среднего бизнеса — Finance.ua

В финансовой поддержке нуждаются 95% представителей малого и среднего бизнеса Сегодня 19:45 — Личные финансы

В финансовой поддержке нуждаются 95% представителей малого и среднего бизнеса

Согласно исследованию Ассоциации экспертов по устойчивому развитию, в финансовой поддержке своего бизнеса нуждаются 95,3% представителей микро-, малого и среднего бизнеса.

Об этом рассказал эксперт в сфере стратегии и финансов Ассоциации экспертов по устойчивому развитию Иван Корякин.

«Неожиданностью не стало то, что большинство, а именно 95,3% участников сказали, что им нужна финансовая поддержка для продолжения существования и работы», — сказал он.

По словам эксперта, 11,8% респондентов также ответили, что для поддержки своего бизнеса им необходимы консультации экспертов. Основными темами для консультаций участники опроса назвали привлечение инвестиций, возобновление деятельности и возможности по релокации.

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Корякин рассказал, что, согласно подсчетам экспертов ассоциации, в среднем для поддержки деятельности микро-, малого и среднего бизнеса в Украине нужно по меньшей мере 6 млрд евро в 2022 году. Большинство респондентов указали, что нуждаются именно в грантах и инвестициях, а не в кредитовании. Эксперт отметил, что это может быть связано с тем, что с самого начала полномасштабного вторжения банки стали сокращать и закрывать свои кредитные программы для бизнеса.

Кроме того, участники опроса также назвали основные проблемы, с которыми сталкивается их бизнес во время войны. В частности, это отсутствие денег у клиентов и покупателей, нехватка оборотных средств на временно оккупированных территориях, валютные ограничения, нехватка комплектующих, замедление таможенного оформления, а также потеря персонала.

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В то же время, согласно результатам исследования, текущая ситуация в стране менее всего повлияла на агропредприятия (кроме тех, кто оказался на временно оккупированных территориях) и на ІТ-компании. Наибольшее влияние испытали производители разных видов продукции.

Ассоциация экспертов по устойчивому развитию проводила исследования состояния и потребностей микро-, малого и среднего бизнеса с конца апреля по начало июня. В общей сложности участие в исследовании приняли более 500 респондентов, из них 49% — это представители микро бизнеса.

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Укрінформ По материалам:

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