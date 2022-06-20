2% налог для ФЛП: чем грозит несоблюдение лимитов по доходу — Finance.ua

2% налог для ФЛП: чем грозит несоблюдение лимитов по доходу

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2% налог для ФЛП: чем грозит несоблюдение лимитов по доходу

В Украине физические лица-предприниматели (ФЛП), которые на время военного положения имеют налогообложение 2%, должны следить за лимитами по доходу, иначе можно потерять после войны право на эту систему для ФЛП-упрощенцев 3-й группы и перейти на общую систему налогообложения.

Об этом сообщила СЕО бухгалтерско-консалтинговой компании WeDoITBM Елена Матвийчук в Facebook.

«Если ФЛП, находясь на спец группе 2%, будет иметь доход, превышающий лимит для ФЛП 3 группы 5%, а именно — 7 585 500,00 грн, то после военного положения он будет переведен на общую систему налогообложения», — написала она.

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По информации Кабинета Министров Украины, на упрощенную ставку перешли около 173 тысяч физлиц-предпринимателей. Все ФЛП, работающие в IT — это 3-я группа, ранее платившая единый налог в 5%. В настоящее время IT-специалисты перешли на 2% ставку во время действия военного положения. После окончания войны с первого дня месяца, следующего за месяцем прекращения военного, чрезвычайного положения, их всех автоматически переведут с 2% на 5%.

Но если ФЛП с 2% не соблюдал ограничения по доходу в течение года, его переведут на невыгодную ему общую систему налогообложения, а это 18% налога на прибыль и сложности бухгалтерского учета. Доход не должен превышать 1167 размеров минимальной зарплаты — не более 7585500 грн.

Те физлица-предприниматели, которые находятся на общей системе, в настоящее время имеют право не платить единый социальный взнос с 1 марта, но трудовой стаж не начисляется тогда. После окончания действия военного положения и когда будет действовать чрезвычайное положение, для ФЛП на общей системе соответствующая льгота прекращает свое действие.

Также они должны платить налоги за полученные в течение календарного года доходы от хозяйственной деятельности — это 18% на налог на доходы и 1,5% на военный сбор. Объектом налогообложения выступает чистый налогооблагаемый доход — разница между общим налогооблагаемым доходом, то есть выручка в денежной и неденежной форме, и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью.

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