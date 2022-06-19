Рада отменила военный сбор для защитников Украины — Finance.ua

Рада отменила военный сбор для защитников Украины

Сегодня 16:30 — Личные финансы

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором денежного обеспечения военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения».

Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам Регламента ВР Павел Фролов.

«Законом 7432 отменили уплату военного сбора для военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, лиц рядового, начальствующего состава, сотрудников МВД, Управления госохраны, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, других военных формирований и других лиц — в случае их участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии россии в условиях военного положения», — отметил Фролов.

Согласно информации в карточке законопроекта на сайте ВР, за его принятие за основу и в целом проголосовало 314 народных депутатов.

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