Состояние бизнеса в июне: финансовые потери, ситуация с персоналом, уплата налогов — Finance.ua

Состояние бизнеса в июне: финансовые потери, ситуация с персоналом, уплата налогов

Сегодня 21:03 — Личные финансы

Состояние бизнеса в июне: финансовые потери, ситуация с персоналом, уплата налогов

Малый и средний бизнес Украины приостановили восстановление, которое начало наблюдаться в конце апреля и начале мая 2022 года.

Об этом говорится в исследовании Advanter Group

«Причинами могут быть затягивание войны (и соответственно сложность прогнозировать результаты работ и оценивать эффект от инвестиций) и сокращение потребительского спроса. Но есть такие вопросы, которые беспокоят бизнес, но могут быть решены правительством. Это прежде всего доступ к финансовому ресурсу, восстановление логистических возможностей и бронирование ключевых сотрудников», — процитирован в исследовании Андрея Длигача глава Advanter Group, соучредитель Центра экономического восстановления.

Читайте также Как украинский бизнес переживает войну — данные Опендатабот

Индекс активности бизнеса UBI (Ukrainian Business Index) достиг самой низкой отметки с декабря 2020 года и составляет 22,73 (из 100 возможных). Индекс упал на треть по сравнению с маем 2022, что свидетельствует о неуверенности бизнеса в быстром улучшении экономической ситуации, отмечается в исследовании.

Инфографика: Advanter Group

Общие прямые потери МСБ за шесть недель войны оцениваются в $83,2 млрд.

46,8% предприятий полностью или почти полностью прекратили работу с 24 февраля. По состоянию на 10 мая таких было 49%.

Средний ожидаемый показатель объемов реализованной продукции в 2022 против 2021 года — 48%. Это на 6 п.п. ниже показателя мая 2022 года.

Инфографика: Advanter Group

С 24 февраля МСБ сократил 20% персонала. По подсчетам Advanter Group, это 1,07 млн сотрудников. Доля сотрудников, отправленных в отпуск, — 20%. Доля персонала из работающих на текущий момент на условиях сокращения зарплаты — 27%.

Общие потребности МСБ в финансировании — $73 млрд. 41% предприятий считают поиск финансирования приоритетом.

Основными проблемами восстановления МСБ называет отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов на внутреннем рынке (62%), непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке (48%), отсутствие достаточного капитала (43%).

Инфографика: Advanter Group

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.