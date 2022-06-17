Состояние бизнеса в июне: финансовые потери, ситуация с персоналом, уплата налогов — Finance.ua
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Состояние бизнеса в июне: финансовые потери, ситуация с персоналом, уплата налогов

Сегодня 21:03Личные финансы
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Состояние бизнеса в июне: финансовые потери, ситуация с персоналом, уплата налоговСостояние бизнеса в июне: финансовые потери, ситуация с персоналом, уплата налогов
Малый и средний бизнес Украины приостановили восстановление, которое начало наблюдаться в конце апреля и начале мая 2022 года.
Об этом говорится в исследовании Advanter Group.
«Причинами могут быть затягивание войны (и соответственно сложность прогнозировать результаты работ и оценивать эффект от инвестиций) и сокращение потребительского спроса. Но есть такие вопросы, которые беспокоят бизнес, но могут быть решены правительством. Это прежде всего доступ к финансовому ресурсу, восстановление логистических возможностей и бронирование ключевых сотрудников», — процитирован в исследовании Андрея Длигача глава Advanter Group, соучредитель Центра экономического восстановления.
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Индекс активности бизнеса UBI (Ukrainian Business Index) достиг самой низкой отметки с декабря 2020 года и составляет 22,73 (из 100 возможных). Индекс упал на треть по сравнению с маем 2022, что свидетельствует о неуверенности бизнеса в быстром улучшении экономической ситуации, отмечается в исследовании.
Инфографика: Advanter Group Инфографика: Advanter Group
Общие прямые потери МСБ за шесть недель войны оцениваются в $83,2 млрд.
46,8% предприятий полностью или почти полностью прекратили работу с 24 февраля. По состоянию на 10 мая таких было 49%.
Средний ожидаемый показатель объемов реализованной продукции в 2022 против 2021 года — 48%. Это на 6 п.п. ниже показателя мая 2022 года.
Инфографика: Advanter Group Инфографика: Advanter Group
С 24 февраля МСБ сократил 20% персонала. По подсчетам Advanter Group, это 1,07 млн сотрудников. Доля сотрудников, отправленных в отпуск, — 20%. Доля персонала из работающих на текущий момент на условиях сокращения зарплаты — 27%.
Общие потребности МСБ в финансировании — $73 млрд. 41% предприятий считают поиск финансирования приоритетом.
Основными проблемами восстановления МСБ называет отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов на внутреннем рынке (62%), непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке (48%), отсутствие достаточного капитала (43%).
Инфографика: Advanter Group Инфографика: Advanter Group
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По материалам: Forbes.ua
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