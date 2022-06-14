по данным Work.ua, количество вакансий продолжает расти на 10% в неделю и в 1,5 раза в месяц. Сейчас на сайте размещено 26 316 предложений о работе;
на сервисе поиска работы для ІТ-специалистов Djinni количество специалистов в поиске работы увеличивается, а вот вакансий стало меньше. Сейчас на сайте размещено 50 242 резюме и всего 15 148 вакансий;
на сервисе поиска работы за рубежом Jooble размещено 31 520 вакансий — их количество существенно не изменилось за последние недели;
за последние недели количество предложений работы на сайте OLX Работа возросло и достигло 41 978. Для сравнения, еще месяц назад на сайте было 32 023 объявления о поиске работников. Однако количество людей, откликающихся на вакансии, существенно не изменилось.
Открытие бизнеса:
по данным украинской компании по автоматизации заведений Poster POS, в настоящее время в Украине возобновили свою работу 71% кафе и ресторанов. Вместе они генерируют 76% оборота по сравнению с показателями до 24 февраля.
Путешествия:
по данным Railwaybot, количество покупок ж/д билетов составляет 50% от довоенных показателей;
по данным сервиса такси Бонд, количество заказов такси растет и достигло 41,6% от довоенного показателя
Справка Finance.ua:
по данным Минцифры, за 3 месяца войны было зарегистрировано 31 266 предприятий, из которых 26 386 украинцев стали ФЛПами;
как свидетельствуют результаты опроса ЕБА, третий месяц держится тенденция возобновления работы малого бизнеса. В то же время ухудшается оценка предпринимателями своей финансовой устойчивости. Среди неработающих компаний 16% планируют возобновлять работу. К тому же 21% МПБ уже работают в полном объеме, а 38% — частично или с ограничениями.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Самые лучшие мы отобрали в специальном сервисе.