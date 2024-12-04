17-летние будут автоматически становиться на воинский учет: депутаты поддержали закон — Finance.ua
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17-летние будут автоматически становиться на воинский учет: депутаты поддержали закон

Казна и Политика
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17-летние будут автоматически становиться на воинский учет: депутаты поддержали закон
17-летние будут автоматически становиться на воинский учет: депутаты поддержали закон
Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект № 12 076, который предлагает автоматически ставить на воинский учет граждан при достижении 17-летнего возраста.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Как пояснили в министерстве, этот процесс будет проходить онлайн, без необходимости посещения территориальных центров комплектования (ТЦК).
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Нововведение станет возможным благодаря «Резерв+». После прохождения идентификации и уточнения персональных данных через приложение Резерв+ автоматически будет генерировать военно-учетный документ.
«Юношам больше не требуется обращаться в ТЦК и проходить медосмотр. Благодарен народным депутатам за поддержку этой важной инициативы. Работаем над общей целью — собрать все государственные услуги в смартфоне, чтобы сделать их максимально доступными и прозрачными для украинцев», — отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.
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Он добавил, что эта инициатива не только упростит процесс постановки на учет, но и сделает его более прозрачным и адаптированным к современным цифровым реалиям.
Как добавили в Верховной Раде, согласно проекту закона, командиры воинских частей, руководители разведывательного органа, руководители Центрального управления или регионального органа СБУ будут иметь право выдавать приказы о призыве резервистов и военнообязанных на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период — в день призыва и о зачислении в списки воинской части.
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Женщины, изъявившие желание проходить базовую военную службу, берутся на воинский учет призывников. После прохождения базовой военной службы — берутся на воинский учет военнообязанных.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
theБабель
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