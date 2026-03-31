1500 грн украинцам в апреле: кто получит доплату Сегодня 09:50 — Казна и Политика

Доплата 1500 грн в апреле

В апреле 2026 года почти 13 миллионов украинцев получат разовую доплату 1500 гривен к пенсиям или социальным выплатам. Об этой программе 12 марта 2026 года сообщил президент Украины Владимир Зеленский, называя ее частью комплекса поддержки граждан, которым эта пособие больше всего нужна.

Программа будет направлена ​​на самые уязвимые категории — пенсионеров, получателей соцпособия и людей с низкими доходами.

Что это за доплата в 1500 грн?

Кабинет Министров Украины 18 марта 2026 года принял постановление № 341 о выплате единовременного целевого денежного пособия в размере 1500 гривен отдельным категориям граждан. Эти средства должны поступить вместе с апрельской пенсией или перерасчет социального пособия, отдельной суммой, без дополнительных налогов и без учета в доходе семьи.

Цель программы — быстро и без лишних процедур поддержать людей, наиболее нуждающихся в помощи: пенсионеров, лиц с инвалидностью, малообеспеченных семей, многодетных семей, родителей-одиночек, детей-сирот, ВПЛ и другие социальные группы.

Кто получит 1500 грн?

Доплата предусмотрена для граждан, которым по состоянию на 1 апреля 2026 года назначен хотя бы один из таких видов выплат.

Пенсионеры

Доплата предусмотрена, если пенсия не превышает 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (25 595 грн):

пенсия по возрасту;

пенсия по инвалидности;

пенсия в связи с потерей кормильца;

пенсия по выслуге лет или специальные пенсии (военные, госслужащие, ученые и т. д. ), если такой пенсионер имеет право на пенсию по возрасту в солидарной системе.

Доплата пенсионерам

Справка Finance.ua Отдельно отметим: для ветеранов войны, участвовавших в АТО/ООС/обороне от 2014 года, и для лиц, ликвидировавших последствия аварии на Чернобыльской АЭС, доплата 1500 грн предоставляется независимо от размера пенсии. Аналогично не ограничивается размер пенсии для членов семей погибших (умерших, пропавших без вести) потерявших кормильца защитников.

Получатели социального пособия

Также выплата в размере 1500 грн предоставляется тем лицам, которым на 1 апреля 2026 года назначена:

Пособие ВПЛ и малообеспеченным семьям

пособие на проживание внутренне перемещенным лицам;

государственное социальное пособие малообеспеченным семьям;

базовое социальное пособие.

Пособие лицам без права на пенсию

государственное социальное пособие лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

государственное социальное пособие по уходу за лицами с инвалидностью;

временное государственное социальное пособие человеку, который не работает, и достиг пенсионного возраста (65+), но не имеет права на пенсию.

Пособие лицам с инвалидностью и детям

государственное социальное пособие лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

ежемесячное денежное пособие человеку, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I-II группы вследствие психического расстройства и нуждающегося в постоянном уходе;

государственное социальное пособие лицам, которые не имеют права на пенсию, но являются иждивенцами умершего кормильца.

Пособие на детей

пособие на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

пособие одиноким матерям;

пособие детям, над которыми установлена ​​опека или попечительство;

пособие детям, болеющим тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками, редкими заболеваниями, онкологией, детским церебральным параличом, сахарным диабетом I типа, тяжелыми болезнями почек IV степени и т. п. ;

; временное государственное пособие детям, родители которых уклоняются от алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их местонахождение неизвестно;

государственное социальное пособие на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа (в том числе с инвалидностью), которые находятся в детских домах семейного типа и названных семьях.

Как оформить доплату?

Главная особенность этой программы в том, что выплата 1500 грн производится полностью автоматически — подавать отдельные заявления, справки или обращаться в социальные службы не нужно.

Государственные реестры самостоятельно сверят вашу принадлежность к соответствующим категориям, и если вы отвечаете критериям на нескольких основаниях одновременно, доплата будет начислена только один раз, чтобы предотвратить двойные выплаты.

Денежные средства не считаются доходом семьи и не подлежат налогообложению, а ваше право на получение 1500 грн следует отличать только при наличии официально назначенной пенсии или социального пособия на 1 апреля 2026 года.

Как это работает на практике

Если человек одновременно подпадает под несколько категорий (например, пенсионерка-ВПЛ), доплата 1500 грн начисляется только один раз после сверки реестров.

Средства поступят тем же способом, что и обычная пенсия или социальное пособие:

на банковский счет, уже используемый для получения пенсии;

или через Укрпочту, как отдельную сумму вместе с апрельской выплатой.

Когда поступят выплаты 1500 грн в апреле 2026 года

Пока точной даты (например, «15 апреля» или «30 апреля») для перечня всех граждан еще не уточнили. Официально указывается только, что выплата 1500 грн будет произведена в апреле 2026 года, параллельно с апрельской пенсией или социальным пособием.

Итак, разовая доплата в 1500 гривен в апреле 2026 года станет дополнительной финансовой поддержкой для миллионов украинцев, уже получающих пенсии или социальное пособие.

Главное преимущество программы — простота: средства начислят автоматически, без заявлений и очередей.

Чтобы получить выплату, достаточно иметь назначенную пенсию или соцпособие на 1 апреля. В то же время украинцам следует внимательно следить за своими выплатами в апреле и, в случае задержек, обращаться в соответствующие органы для уточнения информации.

