Кому и в каких случаях государство будет возвращать деньги в 2026 году

Кешбэк от государства

В 2026 году государство расширяет программы финансовых компенсаций для граждан. Кому именно и в каких случаях государство будет возвращать деньги — Finance.ua разобрался.

Компенсации за поврежденное или разрушенное жилье

По данным Всемирного банка, ООН, Европейской комиссии и правительства Украины, россияне повредили или разрушили более 2,5 млн домохозяйств, что составляет около 13% общего жилищного фонда Украины.

Украинцы, чье жилье было повреждено или разрушено из-за войны, могут получить компенсацию от государства. Программа работает через сервис єВідновлення

За уничтоженное недвижимое имущество предусмотрены две формы компенсации:

жилищный сертификат;

денежная выплата.

Денежную выплату можно получить только за частные дома, где есть земельный участок для возобновляемого строительства. Жилищный сертификат позволяет: купить жилье на первичном или вторичном рынке; инвестировать в новое строительство; покрыть часть стоимости более дорогого жилья.

Сумма компенсации определяется по формуле, утвержденной постановлением Кабмина № 600 . Она учитывает общую площадь имущества, умноженную на средневзвешенную стоимость 1 квадратного метра жилья, а также регион расположения, год постройки и количество комнат (для квартир). Для частных домов также учитывается область, где было уничтожено имущество. Для квартир кроме области еще важным показателем является количество комнат и год постройки дома.

К примеру: если квартира площадью 65 кв. м была уничтожена, а средневзвешенная стоимость строительства жилья для региона составляет 40 тыс. грн за кв. м, ориентировочная сумма компенсации может выглядеть так:

65 кв. мx40 тыс. грн = 2 600 000 грн.

Именно на такую ​​сумму владелец может получить жилищный сертификат, позволяющий приобрести новое жилье или инвестировать в строительство.

Компенсация за разрушенное жилье

Если жилье повреждено, но не уничтожено, государство может компенсировать расходы по ремонту. Комиссия местных властей производит осмотр, определяет сумму компенсации, а результаты вносит в Реестр поврежденного/разрушенного имущества.

Компенсация может предоставляться в двух формах:

средства на строительные материалы и ремонт;

возмещение расходов, если ремонт уже сделан за собственные деньги.

Максимальные суммы выплат:

до 350 тыс. грн — за квартиру;

до 500 тыс. грн — за частный дом.

Денежные средства начисляют на специальный счет «єВідновлення», открытый на имя получателя компенсации.

Кто может получить компенсацию

Получателем может быть гражданин Украины, который:

достиг 18-летнего возраста;

является владельцем (совладельцем) поврежденного объекта, право собственности которого подтверждено;

подал заявление установленным Порядком способом через «Дію», ЦПАУ или местные власти.

Приоритетное право имеют компенсацию за уничтоженную недвижимость:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

мобилизованные военные;

многодетные семьи;

люди с инвалидностью I-II групп;

отдельные категории внутренне перемещенных лиц, которые соответствуют одному из следующих критериев: достигли пенсионного возраста, имеют на иждивении ребенка в возрасте до шести лет, воспитывают без одного из супругов в возрасте младше 14 лет, имеют на иждивении двух несовершеннолетних детей или ребенка с инвалидностью, имеют инвалидность III группы.

Компенсации бизнесу за военный ущерб

С 1 января 2026 года в Украине заработали новые программы поддержки бизнеса, пострадавшего от ракетных и дроновых атак. Их администрирует ЧАО «Экспортно-кредитное агентство».

Государство предлагает два механизма защиты активов.

Первая программа предусматривает компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество. Бизнес может заранее присоединиться к ней, уплатив взнос 0,5% от стоимости заявленных активов. Если после 1 января 2026 года имущество пострадает из-за обстрелов, государство может возместить ущерб до 10 млн. грн.

Компенсация касается зданий, производственных помещений, складов, оборудования и инженерных коммуникаций, используемых в хозяйственной деятельности. В то же время программа покрывает лишь прямые убытки от боевых действий, без компенсации упущенной выгоды.

Программа доступна для ФЛП и частных компаний только за имущество, расположенное на территориях повышенного риска — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, кроме временно оккупированных территорий.

Вторая программа предусматривает компенсацию части расходов по страхованию имущества от военных рисков. Бизнес заключает договор страхования, а государство может вернуть часть страховой премии — до 1 млн грн в год.

Эта программа действует по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Справка Finance.ua Важно: обе программы не компенсируют ущерб, причиненный до 1 января 2026 года.

Национальный кешбэк: деньги за покупку украинских товаров

В 2026 году продолжает действовать несколько обновленная программа Национального кешбэка , которая стимулирует покупать товары украинского производства. Государство возвращает часть израсходованных средств покупателям, а производители получают дополнительный спрос на свою продукцию.

С 1 марта 2026 года программу расширили: максимальный кешбэк вырос до 15%. До этого действовала единая ставка возврата 10%, однако теперь действует дифференцированная система — 5% или 15% в зависимости от категории товара.

Процент возврата зависит от того, какую часть в определенной категории товаров занимает импорт. Если доля импортной продукции превышает 35%, при покупке украинских товаров в этой категории покупатели получают 15% кешбэка. Если же украинских товаров на рынке достаточно, ставка кешбэка составляет 5%.

Как получить кешбэк

Чтобы получать национальный кешбэк, нужно:

Зарегистрироваться в программе через приложение «Дія». Открыть специальный счет в банке-участнике программы. Оплачивать покупки банковской картой в магазинах, участвующих в программе.

Кешбэк начисляется автоматически после покупки. Вырученные средства нельзя снять наличными, однако их разрешено использовать на важные нужды: оплату коммунальных услуг, почтовые отправления, донаты на нужды войска, приобретение украинских лекарств, продуктов питания или книг.

Выплаты военным и гражданским после освобождения из плена

Государство также предусматривает финансовую и социальную поддержку для вернувшихся из российской неволи украинцев — как военных, так и гражданских.

Выплаты военным после плена

Военнослужащие, освобожденные из плена, имеют право на несколько видов государственной помощи.

Основные выплаты включают:

100 тыс. грн — единовременное пособие после освобождения из плена;

50 тыс. грн ежемесячно в течение трех месяцев — на реабилитацию;

выплату депонированного денежного довольствия за все время пребывания в плену.

То есть, военные получают заработную плату, которая накапливалась во время пребывания в плену, а также дополнительное пособие для восстановления.

Для оформления выплат требуются документы, подтверждающие факт пребывания в плену, а также справки по воинской части.

Помощь гражданским, уволенным с незаконного содержания

Гражданские украинцы, возвращающиеся из незаконного содержания оккупантами, часто остаются без жилья, документов и средств к существованию. Поэтому правительство ввело отдельный порядок поддержки таких людей.

В конце 2025 года Кабмин принял постановление № 1775 , предусматривающее первоочередную помощь гражданским, освобожденным из российской неволи.

Поддержка доступна двум категориям:

тем, кого вернули из россии или временно оккупированных территорий в рамках официальных обменов или процедур;

тем, кто самостоятельно выехал из россии или оккупированных территорий.

Этот механизм позволяет оказывать помощь без многомесячного ожидания решения специальной комиссии, устанавливающей факт незаконного лишения свободы.

Какую помощь могут получить освобожденные гражданские

По возвращении государство может предоставить комплекс поддержки — от одежды и средств гигиены до временного жилья. Основную помощь организуют местные власти и государственные учреждения, а координацию обеспечивает Министерство социальной политики.

Какие денежные выплаты предусмотрены

Для гражданских, уволенных с незаконного содержания, предусмотрено единовременное пособие в размере 50 тыс. грн.

Впрочем, если человек уже получил 100 тыс. грн как лицо, в отношении которого официально установлен факт незаконного лишения свободы, дополнительную выплату по новому порядку не начисляют.

Если же впоследствии комиссия официально установит факт незаконного лишения свободы, человек может получить:

единовременную выплату 50 тыс. грн;

по 100 тыс. грн. за каждый год пребывания в российской неволе.

Как оформить выплату

Чтобы получить денежное пособие, нужно подать заявление в Министерство развития общин и территорий.

К заявлению прилагают:

копию паспорта;

идентификационный код;

реквизиты банковского счета;

справку от Объединенного центра СБУ по координации поиска и освобождения военнопленных, подтверждающей факт пребывания в неволе.

Подать документы можно лично, по почте или онлайн.

Индексация пенсий

Каждый год в Украине проводится индексация пенсий, чтобы частично компенсировать влияние инфляции. В этом году, с 1 марта 2026 года, пенсии повысили на 12,1%. Об этом сообщил Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде.

Кто получает повышение:

пенсионеры по возрасту;

лица с инвалидностью;

получатели пенсий в связи с утратой кормильца.

Перерасчет производится автоматически, без необходимости подавать какие-либо заявления или документы. Выплаты повышаются непосредственно на счет пенсионера в обычном порядке.

Пока что средний размер пенсии — около 6 500 грн, однако более 4,3 млн пенсионеров получают менее 6 тыс. грн. То есть, если средняя пенсия сейчас около 6500 грн, после индексации она увеличится примерно до 7280 грн. Если минимальная пенсия по возрасту составляет 3500 грн, после повышения она вырастет до 3920 грн.

Компенсация за коммунальные услуги

В 2026 году государство продолжает активно помогать украинцам с оплатой коммуналки через субсидии — адресная компенсация части расходов на отопление, газ, электро, горячую воду и другие услуги, особенно актуальная в холодное время и для малообеспеченных семей.

Субсидия доступна домохозяйствам, чьи доходы ниже установленного порога (две минимальные зарплаты на человека — ориентировочно 17 тыс. грн/мес 2026-го), или расходы на коммуналку превышают 15% дохода (10% для льготников). Автоматически ее назначают ВПЛ, пенсионерам, получателям соцпособия или имеющим статус УБД или имеющим инвалидность в результате войны, остальные — по заявлению.

Например, семья из двух пенсионеров в Киеве получает 15 тыс. грн/мес, платежка зимой — 7 тыс. грн (газ+свет+вода). Субсидия будет покрывать 5 тыс. грн — платить останется 2 тыс. грн, потому что расходы >15% дохода. Весной/летом неотопительный период — до 2 тыс. грн/мес в зависимости от счетчиков.

Как оформить субсидию?

Оформить жилищную субсидию можно онлайн через портал или приложение «Дія», веб-портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или мобильное приложение «Пенсионный фонд», а также оффлайн — в сервисных центрах ПФУ, ЦПАУ или уполномоченных лиц территориальных общин. Следует подать заявление и декларацию о доходах, а решение обычно принимается в течение 10 дней.

Субсидия назначается на 6 месяцев (с 1 мая по 30 сентября — неотопительный сезон, с 1 октября по 30 апреля — отопительный).

Энергоустойчивость для бизнеса и домов

В 2026 году, когда блэкауты стали нормой, государство через «Дію» запустило две мощные программы на энергонезависимость — для ФЛП и многоквартирных домов. ФЛП с наемными работниками получают до 15 тыс. грн на генераторы или солнечные панели, а дома — до 300 тыс. грн на автономное питание лифтов, воды или тепла. Обе стартовали в конце января — начале марта 2026 года. Подать заявки можно онлайн в «Дії».

Пособие ФЛП на энергоустойчивость

ФЛП 2-й или 3-й группы, зарегистрированные до 1 декабря 2025-го, с наемными работниками и без долгов по ЕСВ, в «социально важных» сферах (торговля продуктами, питание, медицина, перевозка, образование — полный перечень КВЭДов на diia.gov.ua) могут получить 7500−15 тыс. грн в зависимости от количества сотрудников. Потратить деньги можно на генераторы, аккумуляторы, инверторы, СНЭ, солнечные панели, стабилизаторы, горючее или монтаж или на коммуналку.

Как подать заявление?

Авторизуйтесь на портале «Дія»

Проверьте данные о себе

Выберите, на что планируете потратить пособие

Подтвердите, что пособие будет потрачено по целевому назначению

Откройте Дія. Карту

Выберите Дія. Карту

Посмотрите данные заявления и подпишите его

Ожидайте начисления

Помощь многоквартирным домам «СвітлоДІМ» (от 30 января 2026-го)

С 30 января 2026 года стартовала новая правительственная программа «СвітлоДІМ », которая помогает многоквартирным домам стать энергонезависимыми. ОСМД, управляющие и обслуживающие кооперативы могут подать заявку в поддержку всего дома — сейчас услуга работает для Киева и области, а затем планируется расширение на другие регионы.

Размер помощи зависит от этажности и количества подъездов:

дома до 6 этажей получат 100 тыс. грн;

7−16 этажей или 3+ подъезда — 200 тыс. грн;

17+ этажей или дома с собственной котельной - 300 тыс. грн.

Денежные средства можно потратить на современное оборудование для автономного отопления, водоснабжения, работы лифтов и связи: бензиновые, дизельные или газовые генераторы, инверторы, аккумуляторы и солнечные панели. Программа позволяет усилить энергонезависимость дома, создавая комфорт и безопасность для всех жителей.

Как подать заявку?

Подать заявку можно через Дію с КЭП юрлица: укажите локацию, этажность (подтвержденную документом), номер текущего счета банка и планы расходов.

После проверки заявления решение поступает в течение 48 часов, и здание получает финансовую поддержку для реализации энергоэффективных проектов.

Как проверить, имеете ли Вы право на выплаты

Чтобы не упустить возможность получить деньги от государства 2026 года, следует:

Проверить свои данные в государственных реестрах через портал или приложение «Дія». Пользоваться электронным кабинетом налогоплательщика для подачи деклараций. Следить за программами государственной помощи на официальных сайтах правительства. Хранить платежные документы и договоры, которые могут потребоваться для компенсации. Консультироваться в центрах предоставления административных услуг или налоговой.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.