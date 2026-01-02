15 самых высокооплачиваемых профессий 2026 года, для которых не требуется диплом Сегодня 17:03

Онлайн-сервис резюме Resume Builder опубликовал перечень 15 самых высокооплачиваемых профессий в 2026 году, для которых не требуется диплом о высшем образовании.

Об этом пишет Inc.

Исследования подготовили на фоне снижения интереса к традиционному высшему образованию среди молодежи и росту спроса на прикладные, лицензированные и технические специальности, в частности, в условиях распространения искусственного интеллекта.

15 самых высокооплачиваемых профессий без диплома в 2026 году

Монтажник и ремонтник лифтов и эскалаторов — $106 580. Менеджер по транспорту, хранению и дистрибуции — $102 010. Монтажник и ремонтник линий электропередачи — $92 000. Механик и техник по обслуживанию самолетов и авионики — $79 140. Детектив и следователь по уголовным делам — $77 270. Машинист локомотива — $75 680. Торговый представитель оптовой и производственной торговли — $74 100. Бортпроводник — $67 130. Менеджер по недвижимости и общественным ассоциациям — $66 700. Работник водного транспорта — $66 490. Менеджер по общепиту — $65 310. Техник по обслуживанию тяжелых транспортных средств и мобильного оборудования — $62 740. Спортсмен или участник профессиональных соревнований — $62 360. Шеф-повар или главный повар — $60 990. Агент по продаже страховых услуг — $60 370.

