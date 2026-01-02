15 самых высокооплачиваемых профессий 2026 года, для которых не требуется диплом
Онлайн-сервис резюме Resume Builder опубликовал перечень 15 самых высокооплачиваемых профессий в 2026 году, для которых не требуется диплом о высшем образовании.
Об этом пишет Inc.
Исследования подготовили на фоне снижения интереса к традиционному высшему образованию среди молодежи и росту спроса на прикладные, лицензированные и технические специальности, в частности, в условиях распространения искусственного интеллекта.
15 самых высокооплачиваемых профессий без диплома в 2026 году
- Монтажник и ремонтник лифтов и эскалаторов — $106 580.
- Менеджер по транспорту, хранению и дистрибуции — $102 010.
- Монтажник и ремонтник линий электропередачи — $92 000.
- Механик и техник по обслуживанию самолетов и авионики — $79 140.
- Детектив и следователь по уголовным делам — $77 270.
- Машинист локомотива — $75 680.
- Торговый представитель оптовой и производственной торговли — $74 100.
- Бортпроводник — $67 130.
- Менеджер по недвижимости и общественным ассоциациям — $66 700.
- Работник водного транспорта — $66 490.
- Менеджер по общепиту — $65 310.
- Техник по обслуживанию тяжелых транспортных средств и мобильного оборудования — $62 740.
- Спортсмен или участник профессиональных соревнований — $62 360.
- Шеф-повар или главный повар — $60 990.
- Агент по продаже страховых услуг — $60 370.
Напомним, ранее мы писали о профессиях, которые будут востребованы в следующие 10 лет.
Также мы сообщали, что за последние четыре года украинский рынок труда претерпел значительные изменения. В ряде профессий зарплаты выросли более чем на 200%, а некоторые специальности почти вчетверо повысили доходы.
