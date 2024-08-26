15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов — Шмыгаль Сегодня 11:45

россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины разными видами вооружения, пострадали 15 областей, есть погибшие и раненые, применяются экстренные отключения электроэнергии, разворачиваются Пункты Несокрушимости.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

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«15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки. Враг применил различные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, „Кинжалы“. Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким. Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. „Укрэнерго“ вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему», — отметил Шмыгаль.

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Главы ОВА, по его словам, получили задачу развернуть при необходимости Пункты Несокрушимости.

«Чтобы остановить варварский обстрел украинских городов, необходимо уничтожать то, откуда запускаются российские ракеты. Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам. Рассчитываем на поддержку наших союзников и обязательно заставим россию заплатить», — подчеркнул премьер.

УНН По материалам:

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