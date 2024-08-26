В Украине вводят экстренные отключения света — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине вводят экстренные отключения света

Энергетика
95
В Украине вводят экстренные отключения света
В Украине вводят экстренные отключения света
«Укрэнерго» дало распоряжение ввести экстренные отключения света.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют», — подчеркнули в ДТЭК.
Также мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что в нескольких районах столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети.
Кроме того, по его словам, на правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением.
Киевводоканал уточнил, что в настоящее время отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах столицы. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения.
В Укрзализныце сообщили, что в связи с масштабной атакой есть обесточивание в разных регионах. Компания привлекла резервные тепловозы. Все поезда дальнего сообщения продолжат движение, в пригородном сообщении тоже возникли задержки.
Напомним, утром 26 августа россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.