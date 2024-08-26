В Украине вводят экстренные отключения света — Finance.ua

В Украине вводят экстренные отключения света Сегодня 09:45 — Энергетика

В Украине вводят экстренные отключения света

«Укрэнерго» дало распоряжение ввести экстренные отключения света.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют», — подчеркнули в ДТЭК.

Также мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил , что в нескольких районах столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети.

Кроме того, по его словам , на правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением.

Киевводоканал уточнил , что в настоящее время отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах столицы. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения.

В Укрзализныце сообщили , что в связи с масштабной атакой есть обесточивание в разных регионах. Компания привлекла резервные тепловозы. Все поезда дальнего сообщения продолжат движение, в пригородном сообщении тоже возникли задержки.

Напомним, утром 26 августа россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

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