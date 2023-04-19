13 горячих вакансий, где не нужен опыт работы — Finance.ua

13 горячих вакансий, где не нужен опыт работы Сегодня 14:02 — Личные финансы

13 горячих вакансий, где не нужен опыт работы

Портал по поиску работы Work.ua опубликовал свежую подборку вакансий, куда срочно нужны работники и при этом соискателям не обязательно иметь опыт работы.

Чернигов, 14 000-20 000 грн

Сеть магазинов «ОТАК» ищет продавца-консультанта для розничной продажи мобильных телефонов и аксессуаров. Компания гарантирует высокую заработную плату, оплачиваемую стажировку, развитие и обучение, возможности для профессионального и карьерного развития. Работодатель предлагает график работы 4/2 и выплату зарплаты дважды в месяц. Обязанности включают в себя консультации посетителей, продажу товаров и услуг компании.

Киев, 14 000-15 000 грн

Компании Kiilto OY в поиске менеджера по продажам строительных материалов, который будет находить и привлекать новых клиентов. Кандидату на должность желательно иметь знания рынка строительных материалов, уметь вести переговоры и готовиться к командировкам по Украине и Европе.

Kiilto OY предлагает работу с качественной продукцией, обучение, обеспечение телефоном, ноутбуком и официальное трудоустройство. Кроме этого, для менеджера по продажам строительных материалов обязательно наличие водительского стажа (от 1 года) и водительского удостоверения.

Киев, 18 000-22 000 грн

Академия актерского мастерства «Квадрат» ищет администратора, который будет обрабатывать заявки, приглашать клиентов на пробные занятия, общаться с потенциальными клиентами, помогать с организацией и ведением групп и занятий, встречать и координировать посетителей и учащихся.

Работодатель обещает предоставить удобную СRМ-систему и телефонию, рабочий телефон с SIM-картой, провести программу адаптации и обучения для новых сотрудников. График работы: с 10:00 до 20:00, 5/2.

Киев, 20 000-25 000 грн

Рекламная компания «Эль Графо» ищет контент-менеджера. Специалист должен владеть навыками работы с ПК, социальными сетями и мессенджерами, быть внимательным к деталям. В обязанности будет входить размещение уже готовой рекламы на интернет-платформах и социальных сетях, консультация клиентов в чате. Условия работы: зарплата от 20 000 грн + процент, график работы — 2/2 или 4/2 (дневные или ночные смены), выплаты 2 раза в месяц.

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Харьков, 12 000-16 000 грн

Сеть пиццерий NAPO ищет повара пиццы. Возможные места работы: Залютино, Салтовка (602 микрорайон), Салтовка (станция метро Героев Труда). Рабочий график: 3/3, 4/2, с 9:30 до 21:00. Обязанности повара включают приготовление пиццы в соответствии с технологическими картами, соблюдение чистоты на рабочем месте и знание ассортимента и состава пиццы.

Винница, 12 0000-14 000 грн

Онлайн-бьюти-ритейлер Украины и ЕС Makeup ищет оператора call-центра, желательно с опытом работы в call-центрах. В обязанности работника будут входить: прием входящих звонков, предоставление информации о товаре, оформление заказов и решение проблемных ситуаций с клиентами. График работы: 2/2 с 8:00 до 20:00. Компания предлагает фиксированную ставку с первого месяца работы, дополнительные бонусы после испытательного срока, увеличение стоимости рабочего часа после прохождения первичных аттестаций, обучение на средства компании.

Львов, 12 000-21 000 грн

Vodafone Украина ищет оператора для продажи услуг и тарифов компании имеющимся клиентам, формирование лучшего клиентского опыта. Работодатель предлагает официальное трудоустройство с социальными гарантиями, профессиональное обучение, медицинское страхование и корпоративную мобильную связь. Кандидату необходимо иметь высшее образование или незаконченное ВО, свободно владеть государственным языком, четко и грамотно излагать мысли. Преимуществом станет опыт в сфере продаж.

Одесса, 20 000 грн

Компания Petimpex, которая импортирует и производит товары для домашних животных, приглашает на работу торгового представителя. Кандидату желательно иметь опыт работы с зоотоварами и владеть офисными программами. Торговый представитель будет работать с торговыми точками, привлекать новых клиентов, документально сопровождать продажи, вести отчетность. График работы: пять дней в неделю с 9:00 до 18:00.

Киев, 19 000 грн

Компания Eska-Soft ищет офис-менеджера по организации и контролю работы офиса. Основные обязанности: прием входящих звонков и сообщений, поддержка порядка в офисе, организация встреч и переговоров. Требования к кандидатам включают в себя опыт работы с компьютером, ответственность и организованность, коммуникабельность и устойчивость к стрессовым ситуациям.

Одесса, 17 000 грн

Comfy ищет продавца-консультанта. Работа предполагает продажу гаджетов, а также помощь клиентам. Компания предлагает наставничество, удобную систему обучения, четкие инструменты планирования карьеры и мотивационные активности. Условия работы: официальное трудоустройство, график работы 5/2.

Киев, 15 000-30 000 грн

Клининговая компания Koroli ищет работника, который будет убирать квартиры, дома и офисы после ремонта (или для генеральной уборки этих помещений). Работодатель предлагает бесплатное обучение, обеспечение корпоративной формой одежды, профессиональным инвентарем, техникой и средствами уборки, оплату проезда и доставку на объекты уборки, а также бонусы образцовым работникам. Количество выходных можно выбирать самостоятельно. График работы: 5/2 с 9:00 до 19:00.

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Никополь (ищут в Запорожье), 11 000-16 000 грн

Логистическая компания «ХАСКИ Менеджмент» ищет оператора на различные процессы производства в современном птицекомплексе в Никополе. Компания предлагает вахтенный метод работы, дневную бесплатную развозку из и в Запорожье, проживание в хостеле, питание, форму.

В обязанности будет входить работа на конвейерах, сортировка, взвешивание и упаковка мяса птицы.

Днепр, 9 000-14 000 грн

Международная компания McDonald’s ищет в команду работника заведения ресторанного хозяйства. Кандидату не обязательно иметь опыт работы или специальные навыки, а только желание развиваться и расти. В обязанности будет входить: приготовление бургеров и другой продукции, формирование заказов и обслуживание посетителей ресторана, поддержка чистоты.

Работодатель предоставляет возможность самостоятельно выбрать удобный график работы и периодичность выплат заработной платы, а также предоставляет скидку на продукцию компании.

Условия работы: официальное трудоустройство, заработная плата от 103,5 грн/час (чем больше отработано часов, тем больше заработок).

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