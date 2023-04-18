Почти половина ищущих первую работу в ІТ согласны на любую зарплату — Finance.ua

Почти половина ищущих первую работу в ІТ согласны на любую зарплату Сегодня 14:01 — Личные финансы

Почти половина ищущих первую работу в ІТ согласны на любую зарплату, Фото: freepik.com

Несмотря на то, что украинское и мировое ІТ переживает не лучшие времена, количество желающих стать айтишниками в Украине остается значительным. Только 20% новичков ищут работу в ІТ из-за более высоких зарплат.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua.

В Украине больше всего новичков живут в Киеве и области (39% среди уже нашедших работу, и 33% среди ищущих), во Львове и области (15% и 14%).

Женщины активно пытаются приобщиться к ІТ-сфере. Из новичков, которые пришли в ІТ за последний год или ищут первую работу здесь, около 40% женщин против 26% среди айтишников с опытом от года.

Медианный возраст специалистов, в прошлом году нашедших первую работу в индустрии, — 25 лет. Те, кто сегодня ищет первую ІТ-работу, несколько старше — их медианный возраст 28 лет.

Специалисты, работающие в ІТ меньше года, и те, кто только ищет первую работу, достаточно оптимистично оценивают будущее сферы: около 40% считают, что ситуация в украинском ІТ в 2023 году будет становиться лучше (среди более опытных специалистов так думают только 27% ).

Этот оптимизм может стать главной причиной перехода в ІТ: примерно половина новичков хотели сменить направление работы, около 30% искали компанию с лучшими условиями. Лишь четверть искали работу в ІТ из-за увольнения с предыдущего места, и около 20% среди причин указали более высокие зарплаты в ІТ.

Переход в ІТ не всегда означает улучшение материального положения

42% нашедших первую работу в ІТ в течение прошлого года получили более высокую зарплату, чем до того, еще 17% — перешли на такую же зарплату, как была. Треть этих специалистов согласилась на меньшую зарплату или вообще не имели четких ожиданий по заработку.

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Среди тех, кто сейчас ищет первую работу в ІТ, всего 18% рассчитывают на увеличение дохода. Чаще более высокой зарплаты ожидают те, кто только начал поиск, а те, кто ищет позицию более месяца, чаще готовы принять любое предложение работодателя.

37% соискателей готовы согласиться на любую предложенную зарплату, а еще 8% — ниже, чем сегодня. Чаще других на любую предложенную зарплату готовы согласиться разработчики, ищущие первую работу (45%).

Инфографика: Dou.ua

Инфографика: Dou.ua

Большинство новичков решительно настроены стать айтишниками: только треть из них готовы искать работу в других областях, если вхождение в ІТ затянется. Более 70% готовы улучшать свои навыки и проходить дополнительное обучение, чтобы попасть в индустрию, около половины учили бы английский и активно подавались на вакансии, около 40% — обращались бы прямо к рекрутерам, в компании, а также к друзьям и знакомым.

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Dou По материалам:

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