В 2023 году можно ожидать небольшого роста реальных зарплат — Finance.ua

В 2023 году можно ожидать небольшого роста реальных зарплат Сегодня 19:08 — Личные финансы

В 2023 году можно ожидать небольшого роста реальных зарплат

В 2023 году граждане Украины могут ожидать небольшой рост реальных зарплат.

Об этом сообщил директор ЦЭС Глеб Вышлинский в интервью УНИАН.

Как отметил Вышлинский, развитие логистики, кандидатство и вступление в ЕС будут постепенно влиять на множество секторов, которые будут иметь возможность выходить на рынки Евросоюза.

«Плюс там нет большой разницы между рыночной ценой и регулируемой ценой как с газом и отоплением. Я думаю, это повышение будет не в 3-4 раза, а чуть поменьше. Газ и отопление будут давать больший эффект на расходы домохозяйств», — добавил директор ЦЭС.

В результате войны долг Украины стремительно вырос.

«Перед войной у нас была устойчивая ситуация, когда государственный долг упал ниже 50% от ВВП, он сокращался из-за достаточно осторожной бюджетной политики и роста экономики», — отметил Вышлинский.

Чтобы он не возрос до критических показателей, нам нужно получать гранты. Если кредиты, то они должны быть такими, как кредит от Евросоюза — на 35 лет со льготным периодом в 10 лет.

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«В этом году украинцам можно ожидать небольшого роста реальных зарплат. Работодатели, адаптировавшиеся к войне, будут искать возможность догнать по зарплатам хотя бы инфляцию и улучшить благосостояние работников. Летом будет лучше, потому что деоккупированы территории, которые обеспечивали поставку овощей и фруктов на внутренний рынок. Это существенная часть потребительской корзины. Тарифы на газ снизились, что позволяет ожидать стабилизации цен», — пояснил он.

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