В 2023 году можно ожидать небольшого роста реальных зарплат — Finance.ua
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В 2023 году можно ожидать небольшого роста реальных зарплат

Личные финансы
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В 2023 году можно ожидать небольшого роста реальных зарплат
В 2023 году можно ожидать небольшого роста реальных зарплат
В 2023 году граждане Украины могут ожидать небольшой рост реальных зарплат.
Об этом сообщил директор ЦЭС Глеб Вышлинский в интервью УНИАН.
Как отметил Вышлинский, развитие логистики, кандидатство и вступление в ЕС будут постепенно влиять на множество секторов, которые будут иметь возможность выходить на рынки Евросоюза.
«Плюс там нет большой разницы между рыночной ценой и регулируемой ценой как с газом и отоплением. Я думаю, это повышение будет не в 3-4 раза, а чуть поменьше. Газ и отопление будут давать больший эффект на расходы домохозяйств», — добавил директор ЦЭС.
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В результате войны долг Украины стремительно вырос.
«Перед войной у нас была устойчивая ситуация, когда государственный долг упал ниже 50% от ВВП, он сокращался из-за достаточно осторожной бюджетной политики и роста экономики», — отметил Вышлинский.
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Чтобы он не возрос до критических показателей, нам нужно получать гранты. Если кредиты, то они должны быть такими, как кредит от Евросоюза — на 35 лет со льготным периодом в 10 лет.
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«В этом году украинцам можно ожидать небольшого роста реальных зарплат. Работодатели, адаптировавшиеся к войне, будут искать возможность догнать по зарплатам хотя бы инфляцию и улучшить благосостояние работников. Летом будет лучше, потому что деоккупированы территории, которые обеспечивали поставку овощей и фруктов на внутренний рынок. Это существенная часть потребительской корзины. Тарифы на газ снизились, что позволяет ожидать стабилизации цен», — пояснил он.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам:
The page
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