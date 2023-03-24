Кому в Украине платят выше среднего и готовы дальше повышать зарплаты — Finance.ua

Кому в Украине платят выше среднего и готовы дальше повышать зарплаты Сегодня 16:06 — Личные финансы

Кому в Украине платят выше среднего и готовы дальше повышать зарплаты

Официальная статистика в Украине по отношению к уровню зарплат остановилась в январе 2022 года — тогда средняя зарплата по стране составила 14577 грн. В ходе полномасштабной войны подобные данные не обнародуются и для понимания ситуации приходится опираться на статистику кадровых порталов.

Об этом пишет Фокус.

Согласно статистике кадрового портала Work.ua, в течение 2022 года средняя заработная плата в Украине не изменялась и составляла 15 тыс. грн. Но в феврале 2023 впервые после начала полномасштабного вторжения наметился положительный тренд — средняя зарплата на портале выросла на 1 тыс. грн до 16 тыс. грн.

Пятерка категорий где предлагают самые высокие зарплаты выглядит следующим образом:

недвижимость: 30 тыс. грн;

ТОП-менеджмент, руководство высшего звена: 30 тыс. грн;

транспорт, автобизнес: 22,5 тыс. грн;

продажи, закупки: 20 тыс. грн;

сельское хозяйство, агробизнес: 19,5 тыс. грн.

Меньше всего оплачивается работа уборщиков — 8 тыс. грн, санитаров — 8,5 тыс. грн, посудомойщиков — 9 тыс. грн, ассистентов ветеринарного врача и мастеров производственного обучения — по 10 тыс. грн.

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Статистика разных кадровых порталов может существенно отличаться, но тенденция роста зарплат находит подтверждение. На Grc.ua динамика средней зарплаты в вакансиях была следующей:

конец 2021 года: 17124 грн;

октябрь 2022: 13500 грн;

март 2023: 25880 грн.

Наталья Слинько, руководитель направления рекрутинга и Executive search портала Grc.ua, рассказала, что отраслевые лидеры во время войны изменились как по составу, так и по уровню зарплаты. В октябре 2022 года ТОП-5 была следующей:

ШТ: 92100 грн;

ТОП-менеджмент: 48300 грн;

закупки: 32300 грн;

консалтинг: 28800 грн;

масс-медиа и искусство: 27700 грн

Но в марте 2023 года, по ее словам, рейтинг возглавили ТОП-менеджеры, потеснив ІТ-специалистов, на третье место впервые за год поднялась банковская сфера и в пятерку вернулись маркетинг и бухгалтерия. То есть в марте 2023 года ТОП-5 отраслевых лидеров по уровню зарплат на grc.ua выглядит так:

ТОП-менеджмент: 73300 грн;

ІТ: 71700 грн;

банки, инвестиции, лизинг: 41 300 грн;

маркетинг, реклама, PR: 35200 грн;

бухгалтерия: 34900 грн.

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В 2023 году перспективы роста зарплат имеют отличия в зависимости от отрасли, профессии и опыта. Анастасия Шевченко, генеральный менеджер Lugera Ukraine, выделяет следующие направления, где ожидается лучшая динамика зарплат:

ІТ;

строительство, энергетика, добыча нефти и газа и другие отрасли, вовлеченные в восстановление и обеспечение жизнедеятельности страны;

военные врачи, инженеры, психологи, сердечно-сосудистые хирурги, кардиологи и другие профессии, связанные с безопасностью и обороной страны;

бухгалтеры, аудиторы, финансовые менеджеры и другие специалисты, на которых возник большой спрос на рынке в связи с выездом за границу значительного количества работников.

Однако рост спроса и, соответственно, лучшие зарплатные перспективы, ожидают прежде всего уже сформировавшихся специалистов со значительным опытом, тогда как для начала карьеры нынешние времена остаются не лучшими.

Как отметила Слинько, несмотря на то, что около 30% украинцев во время войны остались без работы, на рынке труда ощущается значительный дефицит профессиональных специалистов с опытом 5-8 лет, глубокой функциональной экспертизой и знаниями английского языка. Между тем, по словам собеседницы издания, спрос на работников без значительной профессиональной экспертизы снизился на 30%, и зарплаты в таких вакансиях сохраняются на уровне осени-зимы 2022-2023 годов.

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Фокус По материалам:

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