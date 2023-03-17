Сокращения, остановка пересмотра зарплат и выплат бонусов: какая сейчас ситуация в компаниях — Finance.ua
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Сокращения, остановка пересмотра зарплат и выплат бонусов: какая сейчас ситуация в компаниях

Личные финансы
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Сокращения, остановка пересмотра зарплат и выплат бонусов: какая сейчас ситуация в компаниях
Сокращения, остановка пересмотра зарплат и выплат бонусов: какая сейчас ситуация в компаниях
За последний год крупные технологические компании уволили около 300 тыс. человек. Тенденция по сокращению команд и заморозке бонусов наблюдается и в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Ain.ua.

Выплата бонусов

Как показал опрос, большинство компаний не платят сотрудникам бонусы в этом году. Об этом сообщили 58,2% респондентов. Наиболее распространенной причиной отмены бонусной системы опрошенные назвали финансовые проблемы, связанные с полномасштабной войной. Кроме того, компании пытаются экономить, наблюдается снижение продаж услуг или производимой продукции, а также фиксируют негативное влияние глобального кризиса. 41,8% опрошенных продолжают получать бонусы.
Инфографика: Ain.ua
Инфографика: Ain.ua

Пересмотр зарплат

Все больше компаний приостанавливают пересмотр зарплат специалистов. В частности, о фиксированной оплате труда в течение долгого времени рассказали 54,1% респондентов.
Одновременно 45,9% опрошенных сообщили об обратном. Если зарплаты и пересматривают, то по состоянию на конец 2022-начало 2023 года, их обычно повышают на 5-10%. 30,9% опрошенных отметили, что фиксировали повышение зарплат работникам на 10-20%.
Зарплаты вырастают на 20% и более в 17,6% случаев.
Инфографика: Ain.ua
Инфографика: Ain.ua
Инфографика: Ain.ua
Инфографика: Ain.ua

Увольнения сотрудников

Среди прочего, компании в Украине все чаще прибегают к сокращениям членов команды. 60,9% респондентов отметили, что сокращения производились в их фирмах. 39,1% опрошенных не наблюдали подобных действий со стороны руководства.
Инфографика: Ain.ua
Инфографика: Ain.ua

Справка Finance.ua:

  • почти каждый третий украинец официально безработный. Чьи-то навыки утратили актуальность из-за полномасштабной войны, кто-то выехал с оккупированных территорий и не смог найти работу на новом месте, у кого-то развалился бизнес. 5 профессий, которыми можно овладеть достаточно быстро;
  • с марта прошлого года 600 тысяч украинцев вернулись к работе;
  • наименьшая конкуренция среди соискателей на Западе, а вот в Тернопольской области предлагают самую высокую зарплату — в среднем 21 тысяча гривен.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
ain.ua
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