Сокращения, остановка пересмотра зарплат и выплат бонусов: какая сейчас ситуация в компаниях — Finance.ua

Сокращения, остановка пересмотра зарплат и выплат бонусов: какая сейчас ситуация в компаниях Сегодня 20:01 — Личные финансы

Сокращения, остановка пересмотра зарплат и выплат бонусов: какая сейчас ситуация в компаниях

За последний год крупные технологические компании уволили около 300 тыс. человек. Тенденция по сокращению команд и заморозке бонусов наблюдается и в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ain.ua.

Выплата бонусов

Как показал опрос, большинство компаний не платят сотрудникам бонусы в этом году. Об этом сообщили 58,2% респондентов. Наиболее распространенной причиной отмены бонусной системы опрошенные назвали финансовые проблемы, связанные с полномасштабной войной. Кроме того, компании пытаются экономить, наблюдается снижение продаж услуг или производимой продукции, а также фиксируют негативное влияние глобального кризиса. 41,8% опрошенных продолжают получать бонусы.

Инфографика: Ain.ua

Пересмотр зарплат

Все больше компаний приостанавливают пересмотр зарплат специалистов. В частности, о фиксированной оплате труда в течение долгого времени рассказали 54,1% респондентов.

Одновременно 45,9% опрошенных сообщили об обратном. Если зарплаты и пересматривают, то по состоянию на конец 2022-начало 2023 года, их обычно повышают на 5-10%. 30,9% опрошенных отметили, что фиксировали повышение зарплат работникам на 10-20%.

Зарплаты вырастают на 20% и более в 17,6% случаев.

Инфографика: Ain.ua

Инфографика: Ain.ua

Увольнения сотрудников

Среди прочего, компании в Украине все чаще прибегают к сокращениям членов команды. 60,9% респондентов отметили, что сокращения производились в их фирмах. 39,1% опрошенных не наблюдали подобных действий со стороны руководства.

Инфографика: Ain.ua

Справка Finance.ua:

почти каждый третий украинец официально безработный. Чьи-то навыки утратили актуальность из-за полномасштабной войны, кто-то выехал с оккупированных территорий и не смог найти работу на новом месте, у кого-то развалился бизнес. 5 профессий, которыми можно овладеть достаточно быстро;

с марта прошлого года 600 тысяч украинцев вернулись к работе;

наименьшая конкуренция среди соискателей на Западе, а вот в Тернопольской области предлагают самую высокую зарплату — в среднем 21 тысяча гривен.

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