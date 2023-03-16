Скільки українців повернулися до роботи від початку війни — дані Мінекономіки — Finance.ua

Скільки українців повернулися до роботи від початку війни — дані Мінекономіки Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Скільки українців повернулися до роботи від початку війни — дані Мінекономіки

З березня минулого року 600 тисяч українців повернулись до роботи.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресслужба Мінекономіки.

«Війна, зруйновані й закриті через бойові дії підприємства, спричинене війною падіння економіки, вимушений виїзд мільйонів українців за кордон та внутрішня міграція з небезпечних регіонів у більш безпечні — все це негативно позначилось на ринку праці. Проте, починаючи з другої половини минулого року, фіксуються позитивні тенденції — зростає кількість найманих працівників та кількість вакансій від роботодавців. Хоча станом на сьогодні ми ще не досягли довоєнного рівня кількості зайнятих, можемо констатувати, що з березня минулого року 600 тисяч українців повернулися до роботи», — розповіла Бережна.

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За її словами, станом на кінець 2022 року кількість найманих працівників за даними реєстру застрахованих осіб становила 8,6 мільйонів.

Причина збільшення зайнятості

Бережна стверджує, що активізації ситуації на ринку праці сприяли запроваджені урядом програми стимулювання підприємництва та зайнятості. Зокрема, грантові програми єРобота, за якими можна отримати від держави фінансову підтримку у вигляді гранту на започаткування чи розвиток бізнесу за обов’язкової умови створення нових робочих місць.

Так, підприємці, які отримали минулого року мікрогранти лише за однією програмою «Власна справа», створять близько 8 тисяч робочих місць в процесі реалізації своїх бізнес-проектів.

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На зростання зайнятості серед українців спрямовані також програми виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава продовж двох місяців сплачує роботодавцю компенсацію в розмірі мінімальної зарплати (станом на 1.01.2023 рік — 6700 грн).

Діють програми компенсації частини оплати праці чи ЄСВ за працевлаштування окремих категорій населення, яким може бути складно знайти роботу — молоді на перше робоче місце, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, одиноких батьків, людей передпенсійного віку.

«Також набирає обертів проект „Армія відновлення“, завдяки якому ми залучаємо безробітних до виконання суспільно корисних робіт з відбудови країни. На сьогодні до виконання таких робіт залучено вже понад 9,5 тисяч безробітних в 14 областях. Беззаперечним лідером у цьому проекті є Полтавська область, в якій залучено 2800 безробітних. Зазначу, що ці люди отримують від держави оплату щонайменше у 6 700 грн, що є більшим, ніж середній розмір допомоги з безробіття. Держава вже виплатила безробітним за виконання робіт з відновлення 63 млн грн», — повідомила Бережна.

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