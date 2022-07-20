12 самых интересных вакансий на руководящие должности в сфере торговли — Finance.ua

12 самых интересных вакансий на руководящие должности в сфере торговли Сегодня 19:00 — Личные финансы

Аналитики собрали вакансии для руководителей в сфере торговли от работодателей по всей Украине. Все они — для тех, кто готов брать на себя ответственность, мотивировать команду и добиваться успехов, работая на победу.

Об этом пишет rabota.ua

Директор магазина Comfy в Киеве

Ищут кандидата, который понимает, как собирать команду и руководить ею, имеет предпринимательские способности и хотя бы небольшой опыт работы на подобной должности. А еще знает особенности мира домашних гаджетов, понимает, как связаны между собой понятия ассортимента, цен, формата и оборота, хорошо владеет терминами «конверсия», «выручка на единицу сезонности», «рейтинг», «маржа и производительность». И получает удовольствие от командных результатов и новых вызовов.

Директор магазина цифровой техники MOYO в Тернополе

Идеальный кандидат на должность имеет высшее образование, опыт работы в продажах цифровой и компьютерной техники не менее двух лет, успешный опыт управления персоналом. Он умеет анализировать экономические показатели магазина, вводить меры по их улучшению.

Руководитель магазина сети маркетов «КОЛО» в Киеве

Ищут руководителя, который будет организовывать эффективную и бесперебойную работу магазина, обеспечивать выполнение плановых показателей, контролировать выполнение стандартов компании и развивать персонал.

Руководитель магазина сети Prostor во Львове

Компания в поисках лидера, умеющего достигать поставленных целей и вести за собой команду. На будущей должности вы будете заниматься организацией эффективной работы коллектива и магазина, обеспечивать выполнение финансово-экономических планов, обучать персонал и обеспечивать качественное обслуживание покупателей.

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Директор магазина Off-White в Киеве

Ищут специалиста с успешным опытом работы руководителем в сфере продаж одежды от трех лет. Ему поручат следующие обязанности: обеспечение выполнения плановых показателей, организация бизнес-процессов магазина, контроль стандартов обслуживания и стандартов мерчендайзинга, качественный подбор и адаптация персонала.

Руководитель магазина EVA в Ивано-Франковске

Предлагают возможность получить опыт самостоятельного управления торгово-организационными процессами в магазине, интересные разноплановые задачи, конкурентную зарплату, дополнительные бонусы и систему мотивации. Ожидают резюме от кандидатов с опытом управления персоналом от 10 человек, желательно, в розничных сетях.

Руководитель магазина Vodafone в Чернигове

Будущие обязанности: формирование команды и управление коллективом, обеспечение выполнения ключевых показателей эффективности магазина и внедрение мер по его повышению, обеспечение общекорпоративных стандартов. Зарплата — 22 000 грн.

Руководитель супермаркета Varus в Киеве

Компания ищет специалиста с соответствующим опытом не менее 2-х лет. Среди других требований к кандидату — навыки управления персоналом, управление доходностью, знание принципов работы расчетно-кассовой зоны, принципы проведения инвентаризации, принципы выкладки товара.

Руководитель магазина Roshen в Одессе

Основные будущие обязанности — оперативное руководство, координация работы персонала, контроль соблюдения стандартов обслуживания, работа с товаром и соблюдение состояния магазина в соответствии с корпоративными требованиями. Обещают конкурентную заработную плату, медицинское страхование и программы обучения.

Руководитель магазина Watsons в Кривом Роге

Ищут профессионала, обеспечивающего бесперебойную работу коллектива и магазина и надлежащий уровень обслуживания клиентов. Будущего руководителя ждет гибкий график работы, прозрачная система мотивации, дисконт на продукцию компании, бесплатное медицинское страхование, возможность учиться и карьерно расти.

Директор розничной сети Flowers.ua в Днепре

Профессиональные требования к кандидату — высшее экономическое/техническое образование, опыт организации и реорганизации бизнес-процессов, успешный опыт работы руководителем в сфере розничной продажи от 5 лет, открытие магазинов с нуля, наличие авто. Будет преимуществом опыт работы топ-менеджером в сфере онлайн-продаж.

Руководитель группы магазинов «Молоко от фермера» в Киеве

Работа предусматривает управление магазинами (до 10), обеспечение выполнения бизнес-процессов по стандартам компании, управление персоналом, контроль заказа товаров и наполнение витрин. Став частью команды, кандидат получит широкие возможности для профессионального развития и карьерного роста.

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