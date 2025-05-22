Вступительная кампания: где больше мест и повышенные стипендии — Finance.ua

Вступительная кампания: где больше мест и повышенные стипендии
В этом году государственный заказ на подготовку военных специалистов увеличен на 20% по сравнению с 2024 годом, а с началом войны — вдвое.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Кроме того, впервые начата подготовка специалистов по физкультурно-спортивной реабилитации раненых военнослужащих, которая внедрена в Национальном университете обороны Украины.
«Военное образование в Украине сейчас проходит трансформацию. Мы адаптируем обучение под реалии войны, учитываем потребности ВСУ, используем международный опыт, внедряем стандарты НАТО», — подчеркнул директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины Владимир Мирненко.
Кроме военного образования, курсанты военных вузов наравне с военнослужащими получают социальные гарантии. Они находятся на полном государственном обеспечении, которое включает в себя:
- бесплатное проживание,
- питание,
- медицинское обслуживание и обеспечение форменной одеждой.
Денежное довольствие
Теперь первокурсники получают около 8 000 грн в месяц, а выпускники с отличными показателями — более 20 000 гривен.
Требования
- возраст от 17 до 30 лет
- полное общее среднее, профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование.
Особенности вступительной кампании 2025 года
Существуют альтернативные варианты подачи документов — через ТЦК и СП (до 1 июня) или непосредственно в учебное заведение (до 1 июля).
Абитуриенты имеют право выбрать способ сдачи вступительных экзаменов: подать результаты национального мультипредметного теста (НМТ) 2022−2025 годов или сдать вступительные экзамены по конкурсным предметам непосредственно в учебном заведении.
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