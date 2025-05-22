Вступительная кампания: где больше мест и повышенные стипендии — Finance.ua

Вступительная кампания: где больше мест и повышенные стипендии Сегодня 21:00 — Личные финансы

Вступительная кампания: где больше мест и повышенные стипендии

В этом году государственный заказ на подготовку военных специалистов увеличен на 20% по сравнению с 2024 годом, а с началом войны — вдвое.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Кроме того, впервые начата подготовка специалистов по физкультурно-спортивной реабилитации раненых военнослужащих, которая внедрена в Национальном университете обороны Украины.

«Военное образование в Украине сейчас проходит трансформацию. Мы адаптируем обучение под реалии войны, учитываем потребности ВСУ, используем международный опыт, внедряем стандарты НАТО», — подчеркнул директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины Владимир Мирненко.

Кроме военного образования, курсанты военных вузов наравне с военнослужащими получают социальные гарантии. Они находятся на полном государственном обеспечении, которое включает в себя:

бесплатное проживание,

питание,

медицинское обслуживание и обеспечение форменной одеждой.

Денежное довольствие

Теперь первокурсники получают около 8 000 грн в месяц, а выпускники с отличными показателями — более 20 000 гривен.

Требования

возраст от 17 до 30 лет

полное общее среднее, профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование.

Особенности вступительной кампании 2025 года

Существуют альтернативные варианты подачи документов — через ТЦК и СП (до 1 июня) или непосредственно в учебное заведение (до 1 июля).

Абитуриенты имеют право выбрать способ сдачи вступительных экзаменов: подать результаты национального мультипредметного теста (НМТ) 2022−2025 годов или сдать вступительные экзамены по конкурсным предметам непосредственно в учебном заведении.

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